Toch niet onklopbaar: Bayern München gaat zwaar onderuit bij Hoffenheim SVL

27 september 2020

18u08 0 Bundesliga De machine is dus toch te stoppen. Op de tweede speeldag van de Bundesliga ging Bayern München met zware 4-1-cijfers de boot in bij Hoffenheim. Collectieve offday voor de Rekordmeister, dat weer weet wat verliezen is. Dat was al van 7 december vorig jaar geleden.

De recordreeks van Bayern München is in Hoffenheim abrupt ten einde gekomen. Na 23 zeges op rij - en 31 matchen zonder nederlaag - ging de Rekordmeister met zware 4-1-cijfers onderuit. Halfweg de eerste helft keek Bayern al tegen een dubbele achterstand na doelpunten van Bicakcic en Dabbur. Kimmich gaf de Beierse recordformatie voor rust weer hoop, maar Andrej Kramaric mepte Bayern in het slot definitief tegen het canvas. Met nu al zijn 4e en 5e treffer van het prille seizoen zorgde de Kroaat voor de pijnlijke 4-1-eindstand. Gisteren ging ook uitdager Borussia Dortmund al verrassend onderuit. Tegen laagvlieger Augsburg verloren Axel Witsel en Thomas Meunier met 2-0.

📊 - Most goals after opening 2 Bundesliga matchrounds



6️⃣ - Gerd Müller (1977/78)

5️⃣ - Andrej Kramaric (+2) 🆕

5️⃣ - Robert Lewandowski (2019/20)

5️⃣ - Roy Makaay (2005/06)

5️⃣ - Thomas Christiansen (2002/03)#TSGFCB #Bundesliga Gracenote Live(@ GracenoteLive) link