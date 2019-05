Titeldroom blijft dan toch levend: Dortmund klopt Düsseldorf en ziet Bayern punten verspelen

FOR

Bundesliga

De titeldroom blijft dan toch levend. Borussia Dortmund deed vandaag wat het moest doen tegen Fortuna Düsseldorf (3-2) -waar Lukebakio een strafschop miste- en zag Bayern twee punten verspelen in Leipzig (0-0). Met nog één speeldag te gaan in de Bundesliga hebben Witsel en co twee punten minder op de teller dan de Rekordmeister.