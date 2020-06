Timo Werner trekt niet naar Liverpool, maar tekent bij rivaal Chelsea XC/KTH

04 juni 2020

19u36

Bron: Bild 2 Bundesliga De Duitse spits Timo Werner (24) zal deze zomer RB Leipzig verlaten en stapt zo goed als zeker over naar Chelsea, dat een akkoord heeft met de aalvlugge spits die eerder op weg leek naar Liverpool.

Op 15 juni verloopt de afkoopsom van zestig miljoen euro in het contract van Timo Werner. Daar maakt Chelsea nu gebruik van. De club kan een goeie 100 miljoen uitgeven na de transfer van Eden Hazard vorig zomer naar Real Madrid. Chelsea had ook zijn pijlen gericht op Dries Mertens, maar de Duivel verkiest een verlengd verblijf in Napoli. Er ligt een contract van vijf jaar klaar voor Werner, dit seizoen goed voor 25 goals in 29 matchen in de Bundesliga, op Stamford Bridge. Naast Werner heeft het Chelsea van Lampard ook zijn zinnen gezet op Ben Chilwell, linksachter van Leicester.

De keuze van Werner is ietwat verrassend, want recent sprak de Duitse international nog zijn voorkeur voor een transfer naar de toekomstige landskampioen Liverpool uit. De belangstelling van de ‘Reds’ zou door de coronacrisis zijn afgenomen. Corona verhindert alvast niet dat er internationale toptransfers plaatsvinden. Vorige week kocht PSG Mauro Icardi definitief weg bij Inter voor een slordige 50 miljoen euro.

Ook Bayern München wilde Werner graag binnenrijven, maar de aanvaller verkiest een buitenlands avontuur boven een transfer binnen de Bundesliga. “Bayern is een geweldige club, dat staat buiten kijf. En Hansi Flick heeft bewezen dat hij een heel goede trainer is. Maar als ik zou vertrekken bij Leipzig, dan ga ik liever naar het buitenland dan naar Bayern.”

