Timmy Simons wordt analist bij Eleven Sports, dat dubbelslag slaat met Serie A en Bundesliga YP

19 februari 2018

15u50

Bron: Belga 1 Bundesliga Timmy Simons gaat volgend voetbalseizoen voor de zender Eleven Sports aan de slag als analist en co-commentator voor de Duitse voetbalcompetitie. Dat meldt Eleven Sports, dat de exclusieve uitzendrechten voor de Bundesliga voor de komende drie seizoenen heeft veroverd. Tot nu toe zaten die rechten bij Telenet en Voo.

Behalve Spaans en Italiaans voetbal zal er vanaf volgend seizoen en in de jaren daarna dus ook Duits voetbal te zien zijn op de zenders van Eleven Sports. Eleven zit in het aanbod van zowel Proximus, Telenet als Orange. Er lopen onderhandelingen over de voortzetting van die contracten na de zomer, zegt een woordvoerder van Eleven. Kijkers kunnen de wedstrijden daarnaast ook volgen via de website van de zender.

Voor de verslaggeving van de Bundesliga doet Eleven Sports een beroep op de expertise van de 41-jarige Timmy Simons. Voor hij in 2013 terug naar Club Brugge kwam, speelde Simons drie jaar in Duitsland bij FC Nürnberg. "Hij maakt wellicht in de zomer zijn debuut als co-commentator en analist", klinkt het bij Eleven Sports. "Maar dat wil niet zeggen dat hij niet meer in aanmerking komt voor een functie bij Club Brugge." Vorige maand zei Simons dat hij onderhandelt over een andere functie bij Club.