Tienersensatie Haaland heeft maar 20 minuten nodig voor eerste hattrick in Dortmund-shirt: "Een droomdebuut"

18 januari 2020

17u22 28 FC Augsburg FCA FCA 3 einde 5 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga De Bundesliga heeft kennisgemaakt met Erling Braut Haaland. De Noorse tienersensatie, deze winter door Borussia Dortmund weggehaald bij RB Salzburg, heeft bij zijn debuut voor de Borussen meteen een hattrick gescoord. De spits had daar overigens maar 23 minuten voor nodig. Dankzij de Noor won Dortmund met 3-5 op het veld van Augsburg.

Dortmund had de goals van Haaland broodnodig in de WWK Arena. De Borussen hadden kansen genoeg, maar toch kwamen ze 3-1 achter. In minuut 56 gooide BVB-trainer Lucien Favre zijn nieuwe spits in de strijd en de impact was meteen meteen duidelijk. Na amper drie minuten speelde Sancho de Noor aan in de zestien en met een overhoeks schot deed hij de netten trillen.

Twintig minuten voor affluiten glipte Thorgan Hazard, die 72 minuten op het veld stond, dan door de buitenspelval. De Rode Duivel omspeelde Augsburg-doelman Koubek en legde simpel terug naar Haaland, die makkelijk voor zijn tweede van de namiddag kon zorgen. De tienersensatie deed zo waar ook Michy Batshuayi in 2018 in slaagde: twee keer scoren bij zijn debuut voor Dortmund in de Bundesliga. Maar daar bleef het dus zelfs niet bij.

In minuut 80 werd Haaland gelanceerd door Marco Reus. De aanvaller dook de zestien in, draaide naar zijn linker en legde de 3-5-eindstand vast. Drie schoten op doel, drie keer raak. Haaland is pas de tweede speler die een hattrick kan scoren bij zijn eerste match voor Dortmund in de Bundesliga. In 2013 slaagde ook Pierre-Emerick Aubameyang in dat kunststukje. Axel Witsel speelde de hele match.

Haaland: “Het was een goed debuut, ik ben heel blij”

Binnen de lijnen maakte hij dus een spectaculair debuut, daarbuiten was Erling Braut Haaland heel bedeesd. “Het was een goed debuut, ik ben heel blij”, was alles wat de Noor met de wedstrijdbal onder zijn arm zei. Met Haaland tussen de lijnen wist Dortmund een achterstand van 3-1 om te buigen in een zege van 5-3.

“Een droomdebuut”, zo noemde technisch directeur Michael Zorc het eerste optreden van zijn winteraankoop. “Erling heeft meteen zijn kracht laten zien”, zei trainer Lucien Favre. “Hij beweegt goed tussen de linies en zoekt met zijn loopacties vaak de diepte.” Aanvoerder Marco Reus herinnerde zich nog een teamgenoot die met een hattrick debuteerde, toevallig ook tegen FC Augsburg. “Pierre-Emerick Aubameyang deed dat ook. Het zou mooi zijn als dit weer zo’n succesverhaal wordt”, zei Reus over Haaland. “Hij is heel rustig, maar ook zeer ambitieus. Erling traint ongelooflijk hard.”