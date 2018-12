Thorgan Hazard verliest punten met Mönchengladbach en ziet Bayern op gelijke hoogte komen XC

15 december 2018

17u40

Bron: Belga 0 TSG 1899 Hoffenheim TSG TSG 0 einde 0 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach Bundesliga Borussia Mönchengladbach heeft 0-0 gelijkgespeeld bij Hoffenheim op de vijftiende speeldag van de Duitse Bundesliga. Daardoor ziet het Bayern München op de tweede plaats op gelijke hoogte komen.

Thorgan Hazard speelde hele wedstrijd voor Borussia Mönchengladbach op bezoek bij Hoffenheim, maar kon niets forceren. Hazard en co zien Bayern München, dat met 0-4 ging winnen bij Hannover, op gelijke hoogte komen. Borussia Dortmund speelt later zaterdagavond nog, maar blijft hoe dan ook leider.

Andere Belgen

Bij Fortuna Düsseldorf mocht Benito Raman in de basis starten, Dodi Lukebakio begon op de bank. Raman was niet beslissend en ging na 71 minuten naar de kant, Lukebakio viel 3 minuten voor tijd in maar was eveneens niet doorslaggevend. Düsseldorf won wel met 2-0 dankzij twee doelpunten van de Turk Kaan Ayhan (55, 79.).

In Spanje mocht Adnan Januzaj 21 minuten voor tijd invallen voor Real Socied, dat op bezoek ging bij Getafe. Jorge Molina (3.) had Getafe helemaal in het begin al op voorsprong gebracht, en daar kon ook Januzaj niets meer aan veranderen.