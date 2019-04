Thorgan Hazard rond met Borussia Dortmund YP

28 april 2019

Bron: VTM Nieuws 4 Bundesliga Als het aan Thorgan Hazard ligt, speelt hij volgend jaar bij Borussia Dortmund. De Rode Duivel, 26 intussen, zegt bij VTM Nieuws dat hij persoonlijk rond is met de Duitse topclub.

“Ik heb nog een contract van één jaar, maar ik heb eerder al aangegeven dat ik graag een nieuwe stap wil zetten in mijn carrière. Ik wil iets nieuws ontdekken. Het is nu wachten op een akkoord tussen de clubs. Dat vergt tijd, maar zo gaat dat nu eenmaal met onderhandelingen”, aldus de jongere broer van Eden in een interview met Gilles De Bilde bij VTM Nieuws. Wanneer laatstgenoemde de naam Borussia Dortmund liet vallen, deed Hazard niet de minste moeite om dat te weerleggen. “Ja, dat is de club. Ik heb ook al met hen gesproken. Het is nu aan de clubs om een vergelijk te vinden. Ikzelf heb een akkoord met hen, nu moet er wat bewegen bij de clubs. Het is niet langer aan mij. Ik laat alles over aan mijn vader (die zijn zaken behartigt, nvdr.) en aan de clubs.”

Thorgan Hazard tekende in 2015 bij Borussia Mönchengladbach, dat hem toen definitief overnam van Chelsea voor acht miljoen euro. Voordien was hij ook al op huurbasis uitgekomen voor de Borussen. Hij speelde er tot dusver 179 wedstrijden en daarin was hij goed voor 45 goals en 43 assists. In 2013, toen nog bij Zulte Waregem, won Hazard in eigen land de Gouden Schoen.

Bij Dortmund vindt hij collega-Rode Duivel Axel Witsel terug. Gisteren deden de geelhemden trouwens geen al te beste zaak in de strijd om de Duitse landstitel, want ze verloren met 2-4 van Schalke 04. Als concurrent Bayern München straks wint bij Nürnberg, bedraagt het verschil al vier punten en lijkt de vogel gaan vliegen.