Thorgan Hazard pikt goaltje mee in ruime zege van Dortmund tegen Mainz, ook Bornauw scoort GVS

14 december 2019

17u23 0 1. FSV Mainz 05 M05 M05 0 einde 4 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Goal nummer vier van Thorgan Hazard dit seizoen. De Rode Duivel had een aandeel in de ruime 0-4-zege van Dortmund op het veld van Mainz. Twintig minuten voor tijd rondde hij met een harde knal een counter af, goed voor de derde Dortmundse treffer van de namiddag. Reus had eerder de score geopend, waarna Sancho ook al een tegenaanval fraai afwerkte. Schulz legde de 0-4-eindstand vast. De geelhemden klimmen dankzij de zege op naar de derde stek, Mainz 05 blijft hangen op de vijftiende plek.

GOOAAL | Thorgan Hazard schiet de 0-3 binnen! 🤩🇧🇪



0️⃣-3️⃣ #M05BVB 🇩🇪 pic.twitter.com/ihtarnCUpp Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Ook Sebastiaan Bornauw kwam tot scoren voor Keulen en kon eindelijk nog eens proeven van een zege: 2-0 in de derby tegen Leverkusen. Jhon Cordoba opende in de 73ste minuut de score voor Keulen, nadat Aleksandar Dragovic (62.) van Leverkusen een tweede gele kaart had gekregen. Leon Bailey maakte het Leverkusen nog moeilijker door zelf ook nog dom rood te pakken in de 78ste minuut en in minuut 84 stelde Bornauw de zege veilig door een vrije trap van dichtbij binnen te koppen. Het was al van 20 oktober geleden dat Keulen kon winnen in de Bundesliga. Bornauw stond de hele wedstrijd in de basis bij Keulen, Birger Verstraete bleef op de bank.

Hertha Berlijn kon de drie punten thuishouden na een 1-0-overwinning tegen Freiburg. Dedryck Boyata maakte de wedstrijd vol en Dodi Lukebakio werd in minuut 90 naar de kant gehaald. Vladimir Darida kon in de 53ste minuut scoren voor de thuisploeg.

De 0-1 van Dortmund

GOAL | Reus opent de score voor Dortmund! 🐝



0️⃣-1️⃣ #M05BVB 🇩🇪 pic.twitter.com/1EVyP0Y49Q Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 0-2 van Dortmund

GOOAAL | Sancho rondt een mooie counter mooi af! 0-2! 💥



0️⃣-2️⃣ #M05BVB 🇩🇪 pic.twitter.com/olpGPwQWYm Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 0-4 van Dortmund

GOOAAL | Schulz pikt ook z'n doelpuntje mee! 👌



0️⃣-4️⃣ #M05BVB 🇩🇪 pic.twitter.com/rv6CnAwePU Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 0-4