Thorgan Hazard met goal en assist grote man bij Dortmund GVS

02 november 2019

17u27 2 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 0 WOL WOL VfL Wolfsburg

Thorgan Hazard, man of the match bij Dortmund. Eerst met een goal, met een schot in de korte hoek bracht hij de thuisploeg tegen Wolfsburg op voorsprong. Meteen zijn eerste Bundesliga-goal voor zijn nieuwe werkgever. Nadien pakte de Rode Duivel ook uit met een assist, Guerreiro zorgde voor het knappe overhoekse schot. In het slot veegde Götze vanop de stip alle twijfels weg: 3-0 Axel Witsel viel pas twintig minuten voor tijd in, hij kreeg rust voor het Champions Leagueduel tegen Inter van dinsdag.

Donderdag ontvangt Wolfsburg AA Gent in de Europa League. Bayern kreeg een serieuze pandoering van Eintracht Frankfurt: 5-1. In de stand telt leider Mönchengladbach, dat met 1-2 won bij Leverkusen, drie punten meer dan Dortmund (19 ptn). Bayern (18 ptn) is vierde met vier punten minder dan de koploper. Frankfurt en Wolfsburg, dat voor het eerst dit seizoen verloor, zijn met 17 punten respectievelijk zesde en zevende.

De 1-0

GOAAL I Eerste doelpunt van Thorgan Hazard voor Dortmund in de Bundesliga! 😍



1️⃣- 0️⃣ #BVBWBO 🇩🇪 pic.twitter.com/JLhivF8mJS Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-0

GOAAL I Guerreiro verdubbelt de voorsprong voor Dortmund!😳



2️⃣- 0️⃣ #BVBWBO 🇩🇪 pic.twitter.com/dpmMHf5Ois Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 3-0

GOAAL I Götze legt de match in een beslissende plooi!👀



3️⃣- 0️⃣ #BVBWBO 🇩🇪 pic.twitter.com/CZZWC8b0JC Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link