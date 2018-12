Thorgan Hazard met elfde goal andermaal van vitaal belang voor Gladbach, al laat hij zich ook opmerken met genante penaltymisser DMM

20u27 1 Borussia Mönchengladbach MÖN MÖN 2 einde 0 FCN FCN 1. FC Nürnberg Bundesliga Borussia Mönchengladbach heeft aan zijn achterstand op Borussia Dortmund geknabbeld. De ploeg van Thorgan Hazard won van Nürnberg met 2-0. De jongere broer van Eden vertolkte met een gemiste penalty en een goal andermaal een hoofdrol.

Borussia Mönchengladbach zit opnieuw wat steviger in het zadel als tweede in de Bundesliga. Op de eerste match van de zestiende speeldag won het van Nürnberg met 2-0. ‘Die Fohlen’ komen daardoor op zes punten van Dortmund te staan, bovendien lopen ze drie punten uit op Bayern. De twee Duitse grootmachten hebben wel nog een wedstrijd tegoed.

Sleutelfiguur bij de Duitse nummer twee was zoals steeds weer Thorgan Hazard, al liet die zich in de eerste helft tegen Nürnberg wel opmerken met een penaltymisser. Gladbach kreeg na tussenkomst van de VAR een elfmeter en iedereen leek te denken dat Hazard het varkentje zou wassen. Thorgan koos voor een panenka, maar stak te veel kracht op zijn bal. Het stadion zag de opener op slag van rust boven de deklat naar de tribunes vliegen. Toegegeven, ook wij zagen al betere panenka’s.

Het was wel de trigger voor Hazard om zijn misser in de tweede helft recht te zetten. Na nauwelijks twee minuten tekende de Rode Duivel voor sportieve revanche met de 1-0. Pléa zorgde aan het slot nog voor 2-0. Het doelpunt net na rust doet de cijfers van Hazard wel opnieuw opkrikken. 11 goals en 7 assists nu in 17 wedstrijden. Knap. Onder die 11 goals wel een hattrick tegen een ploeg uit lager niveau in de Duitse beker en vier penalty’s, naast twee missers vanop de strafschopstip.