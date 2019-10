Exclusief voor abonnees Thorgan Hazard klaar voor zijn eerste Kohlenpott-derby: “Ik wil grootse dingen doen” Niels Poissonnier in Duitsland

25 oktober 2019

20u40 0 Buitenlands voetbal Onverwacht en daarom des te mooier/straffer/onvergetelijker – u hoeft niet te schrappen wat niet past. Thorgan Hazard is op zijn 26ste bij de Europese top beland. “En ik heb geen zin om het hier bij te laten.”

De setting is op zijn zachtst gezegd apart. Een fotostudio in een opgesmukte container, aan de ingang van het oefencomplex van Borussia Dortmund. Met twee gele, houten kubussen – inclusief het clublogo – als zitjes. Thorgan Hazard vindt het perfect zo. Sterallures zijn hem altijd al vreemd geweest.

“Dít is wat ik wou”, zal-ie niet veel ­later glunderen. “Ik ben in een Europese topclub terechtgekomen. Eén waarmee ik prijzen hoop te winnen, want ik ben op een punt in mijn carrière gekomen dat ik trofeeën wil pakken.”

Stoort je dat? Dat je tot dusver niet weet hoe het voelt om op clubniveau iets te winnen?

“Het is spijtig, ja. Met Zulte Waregem had ik kampioen kunnen worden – pas op de laatste speeldag, op het veld van Anderlecht (1-1, red.), grepen we ernaast. En een jaar later verloren we de bekerfinale tegen Lokeren... Mönchengladbach was natuurlijk anders. Daar wist ik op voorhand dat het niet simpel zou worden om iets te winnen. Ik heb er wel van de Champions League kunnen proeven. Voor Gladbach voelde dat aan als een trofee. Maar ’t neemt niet weg dat ik hier bij Dortmund échte prijzen wil winnen.”

