Thorgan Hazard heeft toptransfer te pakken: aanvaller officieel van Borussia Dortmund ODBS

22 mei 2019

11u19 38 Bundesliga De overgang is officieel: Thorgan Hazard (26) trekt van het ene Borussia naar het andere. Van Mönchengladbach naar vice-kampioen Dortmund. Hij wordt er ploegmaat van collega-Rode Duivel Axel Witsel.

De jongere broer van Eden was er al een tijdje uit met Dortmund. Alleen werd er nog wat getwist over de prijs. Dortmund dacht aan een bedrag van circa 30 miljoen, zijn huidige werkgever hoopte op 40. Gladbach bond uiteindelijk in: volgens Duitse media gaat het om een bedrag tussen 25 en 30 miljoen. Thorgan tekende in het Signal Iduna Park een contract tot juni 2024. Hij moet er de vervanger worden van Christian Pulisic. Voor het grote Amerikaanse talent (20) legde Chelsea voor zijn transferverbod 64 miljoen euro neer.

Zaterdag speelde Thorgan zijn laatste match in het shirt van Gladbach. Uitgerekend tegen Dortmund werd het 0-2. Al volstond dat niet voor de zwart-gelen om zich nog tot kampioen te kronen. De titel ging, ondanks een riante voorsprong rond de winterstop, weer naar Bayern München. Axel Witsel troostte zich met de gedachte dat de toen nog nakende komst van Hazard een extra troef is om volgend seizoen revanche te nemen. “Zijn speelstijl ligt ons. Thorgan kent bovendien de competitie. Ik heb hem gezegd: haast je maar, want we hebben je nodig.”

Gehaast heeft Thorgan zich, of toch het bestuur van Borussia. En zijn vader Thierry, sinds kort ook officieel spelersmakelaar. “Hij is een ervaren Bundesliga-prof en Rode Duivel die ons met zijn snelheid en oog voor goal veel diensten zal bewijzen”, aldus Michael Zorc, ex-speler en nu sportief directeur van de club. “Zijn klasse heeft hij de voorbije jaren meermaals getoond.”

🤝 Der BVB verpflichtet Thorgan Hazard!



🗯 "Ich bin stolz für Borussia Dortmund spielen zu dürfen. Das ist ein Top-Verein mit unfassbaren Fans!" #Hazard2024



Alle Infos 👉 https://t.co/k4A4dFgAA7 pic.twitter.com/jU2tDRxsmD Borussia Dortmund(@ BVB) link

De aanvallende middenvelder was het voorbije seizoen in 35 matchen voor Gladbach goed voor 13 goals en 12 assists. Ook zijn vele kilometers in spurt vallen op: 20,29 in het hele seizoen. “Ik ben dankbaar voor de vijf mooie jaren bij Mönchengladbach en heb er geweldige herinneringen. Maar nu is het juiste moment aangebroken om een volgende stap in mijn carrière te zetten. Ik ben er fier op dat ik voor Dortmund mag spelen. Een topclub met ongelofelijke fans.”

Hazard vervoegde Borussia Mönchengladbach in de zomer van 2014 op huurbasis van Chelsea. ‘Die Fohlen’ betaalden anderhalf miljoen euro voor dat seizoen en legden daar in de zomer van 2015 nog eens acht miljoen euro bovenop om hem definitief over te nemen. In vijf seizoenen in het Borussia Park kwam Hazard tot 182 officiële duels, waarin hij 46 keer scoorde en 44 assists gaf.