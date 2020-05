Thorgan Hazard geeft de titel nog niet helemaal op: “We zullen strijden tot het einde” YP

27 mei 2020

Thorgan Hazard kon niet vermijden dat Borussia Dortmund gisteren met het kleinste verschil verloor van Bayern München. De titeldroom lijkt zo voorbij voor de Borussen, maar de jongere broer van Eden blijft strijdvaardig. “We zullen strijden tot het einde, maar we hebben nu al zeven punten goed te maken op hen en dat is veel. We geven het niet op, maar het wordt héél moeilijk.”

Nochtans vond Hazard het verschil op het veld niet zó groot. “Het was een goede match, een goede strijd tussen twee uitstekende ploegen. Het enige wat bij ons ontbrak, waren de doelpunten. Soms maakten we de verkeerde keuzes, en zij maken dan die fantastische goal net voor de rust... We probeerden nog wel, maar jammer genoeg lukte het niet.”

