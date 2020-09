Thorgan Hazard enkele weken aan de kant met een spierscheur, onzeker voor dubbele interland midden oktober YP

21 september 2020

21 september 2020

Borussia Dortmund moet het de komende weken zonder Thorgan Hazard doen. De 27-jarige Rode Duivel viel zaterdag al vroeg uit tijdens de openingswedstrijd van Dortmund in het nieuwe seizoen van de Bundesliga tegen zijn ex-club Borussia Mönchengladbach (3-0 zege). Onderzoek wees intussen uit dat Hazard een spierscheur in het bovenbeen heeft opgelopen.

🤕 Kleiner Wermutstropfen nach #BVBBMG: @HazardThorgan8 wird dem #BVB aufgrund eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel leider für einige Wochen fehlen. Komm schnell wieder, Junge! ✊ pic.twitter.com/FtH0Wac4pR Borussia Dortmund(@ BVB) link

Hazard moest al in de negentiende minuut vervangen worden. Dortmund won het duel uiteindelijk makkelijk dankzij treffers van Reyna en Haaland (2x).

Door de spierscheur mist Hazard al zeker de competitiewedstrijd van komende zaterdag bij Augsburg en het duel om de Duitse Supercup, op 30 september, tegen landskampioen en bekerwinnaar Bayern München.

De Rode Duivels spelen in oktober twee uitduels in de Nations League, in Engeland (11 oktober) en in IJsland (14 oktober). Het lijkt twijfelachtig of Hazard die wedstrijden haalt.