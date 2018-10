Thorgan Hazard en de zijnen verkopen Bayern een stevige tik, Dortmund wint dankzij Spaanse hattrick en is leider Redactie

06 oktober 2018

20u20 0 FC Bayern München FCB FCB 0 einde 3 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach Bundesliga Bayern München zit met een probleem in de Bundesliga. De Duitse recordkampioen verloor vandaag zijn tweede wedstrijd in de Bundesliga en wel tegen het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard. De Rekordmeister valt zo terug naar de vijfde plaats in het klassement.

Anderlecht, Manchester United, Real Madrid en nu ook Bayern München. De usual suspects in de Europese voetbalcompetities zijn een schim van zichzelf. Ook in Duitsland zit de schrik er nu een beetje in, want Bayern staat na zeven speeldagen zowaar vijfde in de Bundesliga. De spelers van coach Nico Kovac verloren vanmiddag in eigen huis tegen Borussia Mönchengladbach.

Het begin was nochtans veelbelovend. Bayern trok hard van leer, maar scoren lukte niet. Een beetje tegen de gang van het spel in klom de ploeg van Rode Duivel Thorgan Hazard vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Pléa. Nauwelijks vijf minuten later had Stindl na een blundertje van Neuer en Thiago de voorsprong al verdubbeld. Ongeloof op de Beierse gezichten, honderd procent afwerking van Hazard en de zijnen.

GOOAL | Gladbach leidt na een kwartier al met 0-2 in de Allianz Arena! 😱



🇩🇪 #FCBBMG pic.twitter.com/uCFF1MDeRP Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ook in de tweede helft lukte het Bayern niet om te overtuigen. De Duitse kampioen creëerde simpelweg te weinig. Toen het dan toch eens lukte, werd Lewandowski's goal - centimeters buitenspel - terecht afgekeurd. Met nog tien minuten te gaan was duidelijk dat de zege Mönchengladbach niet meer kon ontglippen. Hazard werd na een nuttige wedstrijd gewisseld, Herrmann zorgde aan het slot voor de 0-3.

Gladbach maakt de stunt compleet! 😱

Hermann maakt er 0️⃣-3️⃣ van! 🙏



🇩🇪 #FCBBMG pic.twitter.com/lkPrawDul0 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Dortmund aan kop dankzij Alcacer

Bayern vijfde dus, terwijl Dortmund met vier punten voorsprong aan de leiding staat in de Bundesliga. Dat hadden de Borussen wel te danken aan een sensationele zege tegen Augsburg. De ex-ploeg van Michy Batshuayi stond met een halfuur te gaan nog 1-2 in het krijt, maar toen ontbond Paco Alcacer zijn duivels. De aanwinst - overgekomen van Barcelona - scoorde drie goals en verzekerde Dortmund zo van de zege. Vooral z'n laatste treffer was een pareltje. Bij 3-3 zorgde de Spanjaard in de slotseconden voor de overwinning met een hemelse vrije trap.

HATTRICK | Onwaarschijnlijk einde van de wedstrijd! Alcacer scoort met een schitterende vrije trap en maakt zo zijn hattrick compleet! 😱⚽️⚽️⚽️



4️⃣-3️⃣#BVBFCA pic.twitter.com/viKpPY5ZdH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link