Thorgan Hazard andermaal grote man bij Gladbach met twee goals Redactie

04 november 2018

17u15 1 Borussia Mönchengladbach MÖN MÖN 3 einde 0 FOR FOR Fortuna Düsseldorf Bundesliga Borussia Monchengladbach had vanmiddag geen kind aan Fortuna Düsseldorf en daar zat Thorgan Hazard voor heel wat tussen. Het jongere broertje van Eden opende de score vanop de stip en legde in het slot van de wedstrijd de 3-0-eindstand vast met een schot dat nog lichtjes afweek. Tussendoor had Jonas Hofmann ook al de weg naar doel gevonden. Dodi Lukebakio, die 90 minuten speelde, zag het allemaal met lede ogen aan. Benito Raman zat dan weer niet in de kern bij Düsseldorf.

Hazard en co klimmen met 20 punten over Bayern München (20 punten) naar de 2de plek in de stand en moeten enkel Dortmund (24 punten) voor zich dulden. Düsseldorf, voorlaatste met 5 punten, staat dan weer in de gevarenzone van het klassement.

GOAL | Thorgan Hazard trapt Gladbach vanop de stip op voorsprong! 🇧🇪👊



1️⃣-0️⃣ #BMGF95 🇩🇪 pic.twitter.com/csakdEh3LC Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | Thorgan Hazard met zijn tweede doelpunt van de avond! 🇧🇪🔥



3️⃣-0️⃣ #BMGF95 🇩🇪 pic.twitter.com/1jN0BTttRQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link