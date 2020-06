Thomas Meunier tekent tot 2024 bij Dortmund: “Wil prijzen winnen met Borussia” Redactie

25 juni 2020

16u04 0 Bundesliga Wat al een hele tijd in de lucht hing, is nu ook officieel. Thomas Meunier (28) zet zijn carrière voort bij Borussia Dortmund. Dat bevestigde de Duitse topclub op Twitter. Meunier maakt de overstap van Paris Saint-Germain, waar de rechtsachter in de zomer van 2016 belandde. Bij Dortmund wordt Meunier ploegmaat van collega-Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot juni 2024.

Borussia Dortmund maakte de komst van Meunier bekend in een originele video (zie hieronder), waarin Witsel en Hazard Belgische Bundesliga-spelers opsommen. “Lukebakio, Witsel, Casteels en... Thomas?” Jawel, Meunier heeft getekend tot 2024 in Dortmund.

“Hallo BVB-fans, ik kan niet wachten om jullie in het stadion te zien en aan de competitie te beginnen”, vertelt hij aan de clubmedia. “Als ik een moeilijke beslissing moet nemen, probeer ik dat met mijn hart te doen. Ik begon met profvoetbal bij Club Brugge. De fans en de sfeer bij Borussia Dortmund zijn als een nog grotere versie. Het is dezelfde mentaliteit, en daar was ik naar op zoek. Als je Dortmund hoort, denk je aan de 81.000 supporters. Dit is waarvoor je voetballer wordt."

“Borussia speelt precies het voetbal dat ik wil spelen: intens en authentiek. De club staat bekend om zijn enthousiaste fans. De sfeer tijdens de wedstrijd met PSG in het Signal Iduna Park heeft mijn beslissing echt beïnvloed. Ik ben ambitieus en wil net als met Club Brugge en PSG prijzen winnen met Dortmund.”

🚨 Exklusivmaterial ⚠️



😏 Wir hätten da noch einige Outtakes aus dem gestrigen "Wer kennt mehr?"... 🇧🇪2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/OvzH2S8yEn Borussia Dortmund(@ BVB) link

Op zijn eigen Twitterpagina reageert Meunier ook enthousiast. “De grote dag is aangebroken! Ik heb de grote eer om mijn overeenkomst met Borussia Dortmund aan te kondigen. Een nieuw hoofdstuk opent zich voor ons, voor jou, voor mij. Wat een trots om het geel-zwarte shirt te dragen!”

Meunier speelde sinds 2016 voor Paris Saint-Germain en hielp de Franse club aan drie landstitels (2017, 2018, 2020), een beker (2018), twee ligabekers (2017, 2018) en drie supercups (2016, 2017, 2019). Voordien verdedigde hij de kleuren van Club Brugge, dat hem in 2011 in derde klasse bij zijn jeugdclub Virton oppikte. Met het oog op de Champions League en de bekerfinales bood PSG Meunier afgelopen week nog een contractverlenging van twee maanden aan, maar daar ging hij niet op in.

De grote dag is aangebroken!

Ik heb de grote eer om mijn verloving met Borussia Dortmund aan te kondigen!

Een nieuw hoofdstuk opent zich voor ons, voor jou, voor mij.

Wat een trots om de gele en zwarte shirt te dragen!#HEJABVB #TÔTOUTARD 🟡⚫@BVB pic.twitter.com/XC3uy2GEzk Thomas Meunier(@ ThomMills) link

Witsel heet Meunier welkom:

Welcome to @BVB my brother @ThomMills 🙌🏽🖤💛#AgentAxel 👀😉🇧🇪 pic.twitter.com/FxIjmLx1z7 Axel Witsel(@ axelwitsel28) link

BVBelgium 🇧🇪💛 pic.twitter.com/MliOPo6RZt Borussia Dortmund(@ BlackYellow) link

Lees ook:

Het sprookje van Meunier, nieuwe Dortmund-aanwinst met hart op de juiste plaats: “Vedettestreken zijn hem vreemd” (+)

Sorry PSG, alles voor Dortmund: Thomas Meunier verlengt contract niet bij Franse topclub (+)

Meunier vertrekt bij PSG, ook Silva en Cavani zien contract niet verlengd

Geen nieuw contract omdat PSG moet besparen op lonen: Thiago Silva vertrekt deze zomer uit Parijs