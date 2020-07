Thomas Meunier: “De keuze voor rugnummer 24 bij Dortmund? Mijn grootvader hield van Duits voetbal” ABD

22 juli 2020

17u50

Bron: Borussia Dortmund 0 Bundesliga Thomas Meunier (28) heeft zijn eerste uitgebreide interview gegeven aan de clubmedia van Borussia Dortmund. De Rode Duivel heeft het onder meer over ‘makelaar’ Witsel, en zijn keuze voor het rugnummer 24.

In een gesprek met ex-voetballer Patrick Owomoyela, die tussen 2008 en 2013 zelf actief was als rechtsback bij ‘Die Borussen’, blikt Meunier vooruit naar komend seizoen. En of hij staat te popelen om eraan te beginnen. “Het is iets nieuw voor mij en ik kan niet wachten om het te ontdekken”, glimlacht Meunier, die overkwam van Paris Saint-Germain. “Ik ben ambitieus. Ik tekende voor vier jaar bij Dortmund om hier prijzen te pakken.”

Meunier zal er met rugnummer 24 spelen. Een bewuste, en emotionele keuze. “Ik koos het rugnummer 24, ter nagedachtenis van mijn grootvader (die op 24 december 1935 geboren werd, red.). Hij overleed twee jaar geleden en hield van het Duitse voetbal. Ik denk dat hij trots zou geweest zijn om te zien dat ik nu bij Borussia Dortmund voetbal.”

Hoe belangrijk Witsel was in mijn transfer? Zijn commissie was niet zo groot (lacht) Thomas Meunier

Net nadat de deal tussen Dortmund en Meunier rond was, liet ploegmaat Axel Witsel met een kwinkslag weten dat hij als ‘makelaar’ een aandeel had in de transfer van Meunier. “Hoe belangrijk Axel echt was? Hij zat er voor 5 procent tussen. Zijn commissie was niet zo groot”, lacht Meunier. “Neen, ik weet dat Axel een eerlijke jongen is. Hij vertelde me dat Dortmund een goede club is. Als hij dat zegt, geloof ik hem. Axel zei dat Borussia een gigantische club is. Iets totaal anders dan wat ik al had meegemaakt. Toen ik dat hoorde, twijfelde ik niet meer. Het was een extra duwtje in de rug. He did a good job.”

