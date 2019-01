T. Hazard en Gladbach winnen gevleid van Leverkusen, invaller Raman grote held van Fortuna Düsseldorf Redactie

19 januari 2019

17u25 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 0 einde 1 MÖN MÖN Borussia Mönchengladbach

Geen goal of assist, wel drie punten voor Thorgan Hazard. De Rode Duivel, de hele match tussen de lijnen, won met Mönchengladbach op het veld van Bayer Leverkusen (0-1). Alasanne Pléa tekende voor rust met een overhoekse schuiver voor de enige goal – nummer tien dit seizoen voor de Franse spits. Leverkusen maakte zeker aanspraak op een punt, maar Gladbach plooide niet. In de stand verstevigen Hazard en co hun derde plaats. Leverkusen, waar de Nederlander Peter Bosz onlangs het roer overnam, bengelt op een elfde stek.

GOOOAL | Alassane Pléa rondt een mooi uitgesponnen aanval van Gladbach fraai af! 💥



0️⃣-1️⃣ #B04BMG pic.twitter.com/qbLdH9UgbQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Nog in de Bundesliga liet Benito Raman van zich horen. In en tegen Augsburg viel onze landgenoot halfweg de tweede periode in, waarna hij in minuut 89 Fortuna Düsseldorf de zege schonk. Een winner in extremis en een héle belangrijke. Dodi Lukebakio mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Düsseldorf staat na een knappe twaalf op twaalf in het klassement dertiende, zeven punten boven de degradatiezone.