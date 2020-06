Stuntploeg Werder Bremen doet het weer: trouwste Bundesligaclub speelt barrages na monsterscore Tomas Taecke

27 juni 2020

17u28 0 Bundesliga Het was ‘Money time’ vandaag voor Werder Bremen, met 56 seizoenen de trouwste Bundesligaclub in Duitsland, en ze klaarden de klus. Winst tegen FC Köln was een must om barrages af te dwingen. Zo geschiedde. Werder stuurde de club van Sebastiaan Bornauw met 6-1 huiswaarts, terwijl grote concurrent Fortuna Düsseldorf verloor. Het mirakel van Bremen.

Het was alle hens aan dek in Bremen vandaag, waar Werder voor het eerst sinds 1980 opnieuw naar de Tweede Bundesliga dreigde te verdwijnen. Ondanks drie zeges sinds de heropstart van de Bundesliga wist de Noord-Duitse club zich de voorbije weken niet uit de zorgen te spelen. Bij ingang van de 34ste en laatste speeldag telde het twee punten minder dan Fortuna Düsseldorf. De grote concurrent hielp door met 3-0 te verliezen van Union Berlijn.

Maar dan moest Werder zélf nog winnen. Dat deed het. En hoe. Met een monsterscore: 6-1. Een ramp voor Düsseldorf, dat zo samen met rode lantaarn Paderborn rechtstreeks naar de Tweede Bundesliga degradeert. Bremen, dat veertig jaar geleden voor het laatst degradeerde uit de Bundesliga, moet nog barrageduels spelen voor het behoud. Een levenslijn - het ‘Wunder von der Weser’ was een feit. Werder Bremen moet nu met de nummer 3 van de tweede Bundesliga. De opties zijn Stuttgart, Heidenheim of Hamburg - de laatste speeldag wordt er nog gespeeld.

De Duitse ‘Traditionsverein’ speelde tot dusver 56 seizoenen op het hoogste niveau - één meer dan Bayern München en aartsrivaal Hamburger SV. Bremen verzamelde in de loop der jaren vier landstitels en kwam - op de degradatie in 1980 na - quasi nooit in degradatiegevaar. Voor voetbalminnend Duitsland is het een wonder dat een topclub als Werder in acute degradatienood verkeert.

Stuntploeg

Dat Bremen dé stuntploeg bij uitstek is in Duitsland, kan Anderlecht beamen. Werder stond in de groepswedstrijd van de Champions League in 1993 na 66 minuten 0-3 achter en won alsnog met 5-3 van paars-wit. Een exemplarische wedstrijd - doorheen de geschiedenis verrichtte Bremen stunt na stunt. Ettelijke keren werd in het Weserstadion een - vaak dubbele of driedubbele - achterstand uit de heenwedstrijd al dan niet moeiteloos opgehaald. Wat dacht u van de 4-0-zege tegen Lyon na een 3-0-nederlaag in Stade Gerland in de heenwedstrijd in 2000? Ook in eigen land lukte Bremen enkele bekerstunts. Zo werd in een historische bekerfinale tegen Borussia Mönchengladbach in 1984 een 3-1-achterstand na 77 minuten alsnog omgebogen in bekerwinst.

