Steeds meer lichten op groen voor herstart van Bundesliga op 15 mei, donderdag topoverleg bij Duitse Voetballiga TLB

05 mei 2020

14u20

Bron: Reuters 4 Bundesliga Het lijkt er steeds meer op dat de Bundesliga de eerste Europese competitie wordt die zal hervatten. Het plan om de competitie op 15 mei - binnen tien dagen dus - alweer op gang te trekken, krijgt steeds meer bijval. Volgens persbureau Reuters zal ook bondskanselier Angela Merkel het licht morgen op groep zetten. Donderdag volgt dan topoverleg bij Duitse Voetballiga met de 36 profclubs.

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn ziet alvast daar geen graten in een hervatting van de competitie achter gesloten deuren, zo vertelde hij vandaag op de Duitse radio. Daarmee volgt hij het voorbeeld van de Duitse deelstaten, die volgens Reuters ook akkoord gaan met een herneming zonder publiek op de tribunes.

De Bundesliga ligt stil sinds half maart, maar de clubs uit de hoogste Duitse voetbalklasse hebben de training inmiddels alweer hervat. De Duitse voetbalbond (DFB) maakte gisteren bekend dat er bij eerste- en tweedeklassers in een eerste testronde 1.724 mensen een coronatest ondergaan hebben en dat dat uiteindelijk tien bevestigde besmettingen heeft opgeleverd. FC Köln meldde al dat het bij hen drie personen - twee spelers en een kinesist - positief testten.

Leipzig mag groepstrainingen hervatten

Maar dat houdt het Duitse voetbal dus niet tegen. De mensen die besmet zijn werden in quarantaine geplaatst en ondertussen gaan de trainingen gewoon door. RB Leipzig kreeg zelfs de toestemming om opnieuw in groep te trainen, zo bevestigde een woordvoerder van de club. Verwacht wordt dat ook bondskanselier Angela Merkel morgen haar fiat geeft voor de herstart en daags nadien volgt dan topoverleg bij Duitse Voetballiga met de 36 profclubs. Tijdens die algemene vergadering, die per videoconferentie gehouden wordt, zullen de clubs de beslissing van de regering omtrent een eventuele hervatting van sportwedstrijden in het land bespreken.

Kalou geschorst

Wie op 15 mei niet in actie zal komen, is Salomon Kalou. De Ivoriaan van Hertha Berlijn is door zijn ploeg namelijk voor onbepaalde tijd geschorst nadat in een Facebookpost te zien was hoe hij zijn voeten veegde aan de coronamaatregelen (zie onder). Op de video schudt hij teammaats de hand, en hij filmde ook hoe ploegmaat Torunarigha getest werd. Hertha betreurt dat Kalou door de video de indruk wekt dat hun spelers de coronaregels niet ernstig nemen. De aanvaller verontschuldigde zich al.

