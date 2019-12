Spektakel in Dortmund: leider Leipzig sleept gelijkspel uit de brand, met dank aan klungelende thuisdefensie LPB

Spektakel vanavond in het Signal Iduna Park. Daar had Dortmund halfweg alle troeven in handen om RB Leipzig een derde competitienederlaag toe te dienen. Twee-nul stond het na goals van Weigl en Brandt, een zwak Leipzig werd in alle geledingen overtroefd. ‘Die Bulle’ hingen in de touwen, maar met de hulp van de thuisdefensie stond het binnen de acht minuten na rust weer gelijk. BVB-doelman Bürki ging compleet de mist in toen hij een bal wilde wegkoppen. De terugspeelbal van Brandt was zo mogelijk een nog dwazere stoot. Evenveel keer profiteerde sluipschutter Timo Werner. Het pleit voor Thorgan Hazard en co dat ze meteen terugsloegen na de dubbele opdoffer. Sancho knalde de 3-2 tegen de netten. Helaas voor de thuisfans was de slaapsessie van hun defensie nog niet voorbij. Nkunku miste nog, maar Schick kende geen genade. Drie-drie, wat een wedstrijd. In het klassement blijft Leipzig op kop met 34 punten, Dortmund is derde op vier punten.