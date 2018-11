Sensatie in München: Lukebakio (ex-Anderlecht) scoort hattrick tegen Bayern als allereerste Belg ooit LPB

24 november 2018

17u35 0 Bundesliga Sensatie op het veld van Bayern München deze namiddag. Staartploeg Fortuna Düsseldorf hield de ‘Rekordmeister’ op een 3-3-gelijkspel, nadat de bezoekers een kwartier voor tijd nog 3-1 achterstonden.

Een hoofdrol was weggelegd voor Dodi Lukebakio. De ex-recruut van Anderlecht en Charleroi lukte een hattrick in de Allianz Arena. De gelijkmaker die Düsseldorf een punt bezorgde, viel diep in blessuretijd. Benito Raman mocht na 70 minuten invallen en beleefde het feestje vanop de eerste rij. Lukebakio is de eerste Belg in de geschiedenis die een hattrick scoort tegen Bayern München.

Sule bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong. Toen Müller amper drie minuten later de voorsprong verdubbelde, leek het varkentje al gewassen voor Bayern. Net voor rust prikte Lukebakio de aansluitingstreffer van dichtbij voorbij Neuer. Via opnieuw Müller liep Bayern weer uit, maar twaalf minuten voor tijd rondde Lukebakio een snelle counter perfect af. Een kunststukje dat hij diep in de extra tijd herhaalde. (lees hieronder verder)

Borussia Dortmund won met 1-2 bij Mainz en deed een gouden zaak in het klassement. Axel Witsel speelde bij de leider in de Bundesliga de hele wedstrijd op het middenveld. Paco Alcacer bracht de bezoekers halfweg de tweede helft op voorsprong. De Spanjaard stond amper drie minuten op het veld. Quaison zorgde drie minuten later weer voor evenwicht, maar nog zes minuten eens later besliste een heerlijke plaatsbal van Piszczek de partij. In de rangschikking heeft Dortmund nu al negen punten meer dan Bayern. Frankfurt, met 1-3 aan de winst in Augsburg, volgt op zeven punten, net als Mönchengladbach. De club van Thorgan Hazard ontvangt zondag nog wel Hannover 96 en kan de kloof weer verkleinen tot vier punten.

GOAL | @DodiLukebakio scoort OPNIEUW: 3-2! 💪#FCBF95 3️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/OB6ellsF9I Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAAL | @DodiLukebakio scoort in de Allianz Arena! 😍🇧🇪#FCBF95 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/8KMOSKOLOy Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

.@DodiLukebakio, de eerste Belg ooit die een hattrick scoort tegen @FCBayern ! ⚽⚽⚽😲 pic.twitter.com/TRTXn2Ujyw Play Sports(@ playsports) link