Sebastiaan Bornauw over herstart Bundesliga op 16 mei: “Elke speler wordt twee keer per week getest” PDD/DMM

30 april 2020

19u18 0 Bundesliga Streep door de Eredivisie, streep door de Ligue 1. De voetbalcompetities vallen met bosjes door het coronavirus. Streep door de Eredivisie, streep door de Ligue 1. De voetbalcompetities vallen met bosjes door het coronavirus. In Duitsland ligt een plan op tafel om op 16 mei te herbeginnen . Köln-verdediger Sebastiaan Bornauw: “De politiek heeft het laatste woord. Hopelijk komt er snel een beslissing, de honger is groot.”



Lange dag voor Sebastiaan Bornauw (21). De belofteninternational bij de Rode Duivels stond vandaag drie uur op het trainingsveld en kreeg daarna samen met z'n ploegmaats een uiteenzetting over hoe de Bundesliga de coronatoestand wil aanpakken. Het plan is om op 16 mei te herbeginnen en de spelers twee keer per week te laten testen. Bornauw werd vandaag voor het eerst op de club getest.

“Geen prettig gevoel”, zegt de ex-Anderlechtspeler in een Skype-interview met onze redactie. “Je hebt een soort van, hoe zal ik het zeggen, oorstokje, maar dan veel groter. Dat steken ze één keer in je keel om een soort van sample af te schrapen. Hetzelfde gebeurt in je neus. Dat gaat redelijk diep. Niet zo heel aangenaam.”

Volgens Bornauw is het nog niet helemaal zeker dat de Bundesliga daadwerkelijk op 16 mei weer zal starten, de definitieve beslissing is politiek en valt normaliter volgende week. “Ik hou er wel van dat ze het vooruit willen laten gaan. Het zijn Duitsers voor iets, hé. Misschien vinden mensen het in andere landen wat te vroeg, maar voor ons klinkt een herstart realistisch.”



De bedoeling is dat spelers twee keer per week worden getest. “We gaan om de vijf dagen een test doen", laat Bornauw weten. “Sowieso telkens een dag voor de match om te weten of we ook daadwerkelijk mogen voetballen. Het is afwachten, maar wij zijn klaar om te herbeginnen. Hopelijk komt er vanavond of volgende week een definitieve beslissing.”

Momenteel trainen we nog in twee groepen, bij elke oefening wordt er telkens afstand bewaard tussen de spelers. Er zijn ook aparte kleedkamers, we douchen niet en we moeten de club meteen verlaten na de training Sebastiaan Bornauw



Niet douchen

Bornauw gaf ook een inkijk hoe het er nu concreet uitziet: trainen in tijden van corona bij een Duitse club. “We zijn natuurlijk vooral blij dat we weer kunnen voetballen. Duitsland is wellicht het eerst grote land waar weer zal gevoetbald worden”, aldus Bornauw.

“Het is belangrijk dat we weer met contact kunnen trainen en in duel kunnen gaan met elkaar. Momenteel trainen we nog in twee groepen, bij elke oefening wordt er telkens afstand bewaard tussen de spelers. Er zijn ook aparte kleedkamers, we douchen niet en we moeten de club meteen verlaten na de training.”

(Lees verder onder de video & foto)



Verantwoordelijkheid

Volgens Bornauw dragen de spelers zelf een verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk weer te kunnen voetballen. “We moeten meer dan ooit voor het voetbal leven. Ons huis niet uitkomen, naar de winkel gaan met een mondmasker, enzovoort. Pas als iedereen negatief blijft testen, kunnen we zo snel mogelijk hervatten.”

Wat als er straks na enkele speeldagen een positief coronageval opduikt ? “Die vraag stellen wij ons ook”, antwoordt Bornauw. “Dan denk ik dat de speler in kwestie twee weken in quarantaine gaat tot hij weer negatief is. Je moet twee opeenvolgende negatieve tests afleggen om weer contactsport te mogen doen.”



Hotel

Oorspronkelijk was het plan om de Bundesliga al op 9 mei te laten hervatten, maar dat was volgens Bornauw een te optimistisch scenario. “Er wordt gezegd dat we woensdag voor het eerst pas weer mogen trainen met contact. Ik denk niet dat je dan met ‘maar’ drie volwaardige trainingen een match kan spelen waar veel op het spel staat.”

“Waar ook over gesproken wordt, is dat elke ploeg voor een wedstrijd één week op afzondering in een hotel gaat en dat de spelers niemand van buitenaf zien. Ook die beslissing zal van de politiek afhankelijk zijn. Ik hoop dat ze de juiste keuze maken. Betekent dat dat we niet voetballen, dan is het zo. Al zal het toch speciaal zijn om weer op een veld te staan. De honger is groot.”



