Scorende Boyata helpt Hertha Berlijn aan uitzege Redactie

15 februari 2020

17u48 0 Bundesliga Dedryck Boyata heeft zijn ploeg Hertha Berlijn met een doelpunt voorbij Paderborn geholpen. De ploeg uit de Duitse hoofdstad won met 1-2 op verplaatsing. Koen Casteels kon met Wolfsburg ook zegevieren op verplaatsing bij Hoffenheim (2-3).

GOAL | Dedryck Boyata opent de score met het hoofd! 🔥🇧🇪#SCPBSC 🇩🇪 pic.twitter.com/4TWSvO2arZ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het was Boyata die de score mocht openen voor Hertha Berlijn: na tien minuten kon de Belgische verdediger een voorzet van Santiago Ascacibar in de hoek binnen koppen. Paderborn kwam terug gelijk via Dennis Srbeny die de bal vanuit een erg scherpe hoek nog voorbij doelman Rune Jarstein kreeg (52.). In de 67e minuut dwong Matheus Cunha met een mooi hakje Paderborn-verdediger Jamilu Collins tot een owngoal om de 1-2 eindscore op het bord te zetten.

Wolfsburg haalde het met 2-3 op het veld van Hoffenheim in een wedstrijd waar maar liefst drie penaltydoelpunten vielen. Twee strafschoppen van Wout Weghorst (18. en 52.) werden uitgewist door Chistoph Baumgartner (45.) en Andrej Kramaric (60.), die laatste ook op strafschop, waarna Weghorst de overwinning in de 71e minuut veilig stelde door zijn hattrick compleet te maken.