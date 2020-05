Sancho grote man bij Dortmund in 1-6-zege bij Paderborn, ook Thorgan Hazard scoort en laat scoren Redactie

31 mei 2020

19u51 4 SC Paderborn PAD PAD 1 einde 6 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Dortmund heeft vanavond geen spaander heel gelaten van rode lantaarn Paderborn. Bij de rust stond het nog 0-0, maar na 90 minuten was het verdict voor de thuisploeg keihard: 1-6. Jadon Sancho scoorde drie keer, ook Thorgan Hazard liet zich zien met een doelpunt en een assist.

GOAL | Geen Haaland op het veld? Dan maakt Thorgan de goals wel! 🎯🇧🇪#SCPBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/O4C8J5W7HW Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Geen Erling Haaland bij Dortmund en dat liet zich aanvankelijk toch voelen bij de Borussen. Het noopte coach Lucian Favre tot een experiment met Thorgan Hazard en Jadon Sancho als gelegenheidsaanvallers en het was wachten tot na de rust vooraleer hun vizier goed afgesteld zou staan. Maar eens Thorgan na zwak keeperswerk van Paderborn-doelman Ziegerle de debatten opende, stond er geen maat meer op de geelhemden. Sancho maakte al heel snel de 0-2, waarna Hünermeier nog milderde na een wel erg licht gefloten strafschop. Maar toen Hazard Sancho zijn tweede van de avond aanbood, waren de sluizen helemaal geopend. Sancho vervolledigde in zijn eerste optreden na de herstart zijn zijn hattrick - hij zit nu al aan 17 goals en 16 assists - terwijl ook Schmelzer en Hakimi hun doelpuntje nog meepikten. Een van de assists kwam trouwens nog op naam van Axel Witsel, die opnieuw tevreden moest zijn met een invalbeurt.

RESPECT | Jadon Sancho met een sterke boodschap voor de wereld. ✊🏽 #BlackLivesMatter#SCPBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/pEf0IAW1ZM Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Eerder op de dag hield Borussia Mönchengladbach de punten thuis tegen Union Berlijn. Gladbach won met 4-1 na treffers van middenvelder Florian Neuhaus (17.) en aanvallers Marcus Thuram (41. en 59.) en Alassane Plea (81.). De goal van Neuhaus was het drieduizendste doelpunt van Gladbach in de Bundesliga. Voor Union Berlijn scoorde Andersson (50.), op assist van Marcus Ingvartsen (ex-Genk), tegen.

Marcus Thuram vierde zijn eerste doelpunt met een knieval. Hiermee gaf de 22-jarige zoon van de Franse oud-wereldkampioen Lilian Thuram, net als Sancho dus later op de dag. een teken van steun voor de overleden George Floyd en de strijd tegen racisme en discriminatie. De dood van de 46-jarige Floyd, maandag in Minneapolis, zorgde voor een golf van onrust in de Verenigde Staten. Schalke 04-middenvelder Weston McKennie, een Amerikaan, steunde de strijd tegen racisme zaterdag al in het duel tegen Werder Bremen met een armband waarop geschreven stond ‘Justice for George’.

Dortmund handhaaft zich zo op de tweede plaats met 60 punten, dat zijn er vier meer dan Mönchengladbach en Bayer Leverkusen. Koploper Bayern, dat 67 punten heeft, lijkt met nog vijf speeldagen voor de boeg alvast af te stevenen op een 30ste landstitel.



