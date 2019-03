Raman steelt met drie assists in tien minuten de show, boze Hazard nog voor rust gewisseld: “Ik ergerde mij aan Thorgan” Redactie

30 maart 2019

17u32 0 Bundesliga Borussia Dortmund leek in de titelstrijd in de Bundesliga kostbare punten te verspelen, maar goalgetter Paco Alcácer redde de uitdager van Bayern München in het slot. De Spanjaard tekende voor twee goals. 2-0. Benito Raman stal in de partij tussen Fortuna Düsseldorf en Borussia Mönchengladbach met drie assists de show, een boze Thorgan Hazard moest nog voor de rust naar de kant.

In minuut 91 schoot Alcácer via het achterwerk van een Wolfsburg-pion een vrije trap voorbij Koen Casteels, drie minuten later trapte hij raak in de rechterbovenhoek. 2-0 voor Dortmund en geen scoreloos gelijkspel. Axel Witsel en Het Signal Iduna Park haalden opgelucht adem. Nadien kwam daar nog een stevige glimlach bij, want Bayern geraakte intussen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Freiburg. Al na drie minuten kwam de thuisploeg tegen Bayern op voorsprong door een treffer van Lucas Höler. In de 22ste minuut maakte Robert Lewandowski gelijk. ‘Die Borussen’ lopen zo weer twee punten uit. Razendspannend daar in Duitsland.

GOOOAAAL | Drie gouden punten voor @BVB, met dank aan Paco Alcacer! 🚀



🇩🇪 #BVBWOL 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/htzwiGnQru Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

INTERVIEW 🗣 | @axelwitsel28: "Wij zijn het enige team dat aan de leiding staat. [...] We hebben de spelers om Bayern pijn te doen." 👊🇧🇪 @BVB pic.twitter.com/zY5hZ997Z0 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Raman schittert, Thorgan Hazard nog voor rust gewisseld

Borussia Mönchengladbach, de nummer vier, kwam een moeilijke openingsfase bij Fortuna Düsseldorf niet meer te boven. Al na 16 minuten leidde de thuisclub met 3-0, dankzij Rouwen Hennings (2) en Kevin Stöger. Driemaal zorgde onze landgenoot Benito Raman voor de assist. Denis Zakaria scoorde in de slotfase nog voor Gladbach.

Thorgan Hazard zat dan al even op de bank, na 41 minuten al werd hij gewisseld. Om tactische redenen, geblesseerd was de Rode Duivel niet. Thorgan gunde zijn coach alvast geen blik, waarna hij met een somber gezicht in de dug-out neerplofte. “Ik kon iedereen wisselen, maar ik ergerde mij aan een paar zaken in de prestatie van Thorgan”, sprak trainer Dieter Hecking na de partij. “Ook dat hij nog niet weet waar z’n toekomst ligt, doet er geen goed aan.” Dodi Lukebakio zat niet in de selectie bij Düsseldorf, hij was geschorst.

GOOOAAAL | Paco Alcacer doet er nog eentje bij! ✌️



🇩🇪 #BVBWOL 2️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/zIdaubkeiO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link