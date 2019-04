Exclusief voor abonnees Raman raast door de Bundesliga: “Benito is volwassen geworden” Jonas Van De Veire

08 april 2019

10u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bundesliga Zijn wilde haren is hij kwijt. Benito Raman (24) raast momenteel door de Bundesliga, met vier goals en evenveel assists in één maand tijd. Waar stopt dit?

Belgen boven bij Fortuna Düsseldorf. Voor Nieuwjaar maakte Dodi Lukebakio furore in Duitsland, nu neemt Benito Raman het voortouw. Tegen Hertha Berlijn kroonde de pijlsnelle aanvaller zich tot matchwinnaar met twee goals. Zeker de eerste ging Duitsland rond: Raman trok een sprint over het hele veld en knalde vervolgens heerlijk in de bovenhoek. Een gouden prestatie in het Olympiastadion.

GOAL | Benito Raman, dames en heren! 💥



0️⃣-1️⃣ #BSCF95 🇩🇪 pic.twitter.com/LO2NjQ207R Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

