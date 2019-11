Raman matchwinnaar bij Schalke, einde doelpuntenreeks Lewandowski na overwinning Bayern Redactie

23 november 2019

17u23 0 Fortuna Düsseldorf FOR FOR 0 einde 4 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Benito Raman heeft de harten van de Schalke-fans weten te veroveren afgelopen middag. Met een doelpunt en een assist was de Belg matchwinnaar in de 1-2-overwinning tegen Werder Bremen. Bij Bayern kon Lewandowski voor het eerst in elf wedstrijden niet tot scoren komen.

Met een doelpunt en een assist werd Benito Raman matchwinnaar voor Schalke 04 in de 1-2-zege tegen Werder Bremen. Met een voorzet vanop rechts bediende Raman net voor de rust Amine Harit voor de 0-1, met een schuiver door de benen van doelman Jiri Pavlenka verdubbelde onze landgenoot niet lang na de pauze zelf de score. Voor Raman is het zijn eerste doelpunt in de Bundesliga voor zijn nieuwe club. Door de zege behoudt Schalke zijn plek in de top vijf, op drie punten van de leider.

TOOOR | Benito Raman met zijn eerste doelpunt in de Bundesliga bij @s04! 😁🇧🇪



0️⃣-2️⃣ #SVWS04 🇩🇪 pic.twitter.com/VY7vRwcIHs Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Bayern zonder problemen

Na 35 minuten had Bayern München al drie doelpunten tegen de touwen getrapt. Eerst scoorde Benjamin Pavard op aangeven van Kimmich, hij raakte de voorzet van de Duitser nog lichtjes aan. Na 27 minuten strafte Corentin Tolisso slecht uitvoetballen van de doelman van Düsseldorf genadeloos af. De Fransman maakte er 0-2 van op aangeven van Gnabry, nadat Steffen de bal in de voeten van Müller trapte. Gnabry maakte er zeven minuten later zelf 0-3 van, nadat een voorzet van Pavard voor doel bleef hangen.

De tweede helft ging op hetzelfde elan door: Bayern met het meeste balbezit en nog enkele kansen. Na een snelle uitbraak maakten de mannen van Flick er nog 0-4 van. Lewandowski werd op pad gestuurd en bracht de bal goed voor, waar Coutinho van op een meter niet meer kon missen.

Door de overwinning wordt Bayern tweede, op één punt van de eerste plaats, na de nederlaag van leider Borussia Mönchengladbach tegen Union Berlin (0-2). Voor het eerst dit seizoen wist Lewandowski niet te scoren, na elf wedstrijden komt zijn reeks tot een einde.

Rentree Casteels

Bij Wolfsburg stond landgenoot Koen Casteels voor het eerst sinds begin september terug in de basis. Casteels mocht meteen een overwinning vieren bij zijn comeback. Wout Weghorst opende de score bij Frankfurt, Joao Victor verdubbelde middenin de tweede helft de voorsprong. Opvallend: onder Casteels zijn Oostenrijkse vervanger Pavao Pervan had Wolfsburg met tien tegendoelpunten de beste defensie van de hele Bundesliga, en toch kreeg onze landgenoot opnieuw het vertrouwen.