Raman in voetsporen van ‘Kampfschwein Willi’ en andere Schalke-Belgen Bart Fieremans

05 juli 2019

18u56 1 Bundesliga Schalke 04 zal Benito Raman hartelijk ontvangen. Als Belg heeft hij misschien een streepje voor, tenminste als hij even hard zijn best doet als het legendarische ‘Kampfschwein’ bij de Köningsblauen. Raman treedt in de voetsporen van deze vijf Schalke-Belgen.

1° ‘Willi’ Wilmots (1996-2000, 2001-2003): Eurofighter

Marc Wilmots startte zijn buitenlandse avontuur in 1996 bij Schalke 04, en zou er - met een kort intermezzo bij Bordeaux - vijf jaar lang spelen. De club met het mijnwerkersverleden paste als gegoten bij Wilmots, die met zijn nooit aflatende strijdlust uitgroeide tot een echte publiekslieveling. Zijn bijnaam – ‘das Kampfschwein’ – betekende in Schalke een eretitel. Wilmots maakte zich onsterfelijk in het seizoen 1996-1997 als ‘Eurofighter’ met de winst van de Uefacup tegen Inter Milaan. Wilmots besliste de heenwedstrijd met een knap afstandsschot en trapte in de return na verlengingen de beslissende penalty binnen. In maart 2003 nam Wilmots bij Schalke 04 ook even de functie als hoofdtrainer over van Frank Neubarth, maar dat bleek geen voltreffer.

2° Michaël Goossens (1997-1999): Flitsen van talent

Michaël Goossens had zijn adelbrieven bij Standard verdiend, maar die lijn kon hij niet in het buitenland doorzetten. Schalke plukte hem na een seizoen weg bij Genua. Bij de Königsblauen zat hij vaker dan hem lief was op de bank, maar sporadisch kon hij toch zijn flitsen van talent laten zien. Ook blessures doorkruisten zijn speelkansen. Na twee seizoenen waarin hij acht keer scoorde en zes assists gaf, verliet Goossens Schalke voor de oude stal van Standard.

3° Nico Van Kerckhoven (1998-2004): Gewaardeerd in basis

Nico Van Kerckhoven zou het uiteindelijk van alle Belgen bij Schalke het langste uitzingen met zes seizoenen, grotendeels als gewaardeerd basisspeler. Van Kerckhoven stond aan de aftrap van de twee bekerfinales die Schalke op rij in 2001 en 2002 zou winnen. Samen met Emile Mpenza maakte hij wel ook de andere kant van de medaille mee op de slotspeeldag van het seizoen 2000-2001. Schalke waande zich al kampioen en begon te vieren, maar dachten verkeerdelijk dat de match van enige rivaal Bayern al afgelopen was. Helaas niet, en diep in blessuretijd scoorde Bayern alsnog de beslissende treffer voor de titel. De euforie van Schalke veranderde in een tranendal. Van Kerckhoven klokte af op 134 Bundesligaduels en vijf goals bij Schalke.

4° Emile Mpenza (2000-2003): Enfant terrible met ups en downs

De jongste van de Mpenza’s arriveerde zoals wel meer Belgen bij Schalke op voorspraak van Wilmots. De Duitse club betaalde in de wintermercato van het seizoen 2000-2001 acht miljoen euro, meteen de duurste transfer uit de clubhistorie. Emile Mpenza kende sportief ups en downs bij Schalke 04. Zijn blessuregevoeligheid speelde hem parten en hij nam het niet altijd nauw met de Duitse discipline. Wijlen Schalkemanager Rudi Assauer gaf Mpenza als enfant terrible al eens op zijn donder of bevroor zijn loon wegens een gebrek aan inzet. Toch zou Mpenza over drie seizoenen voor Schalke 28 keer raak treffen, samen met zijn vijf goals voor Hamburg is hij nog altijd de trefzekerste Belg in de Bundesliga ooit – al zit Thorgan Hazard hem met 31 goals tot nu toe op de hielen.

5° Sven Vermant (2001-2005): De strateeg

Vermant maakte in 2001 de overstap van Club Brugge naar Schalke. Na een moeilijk begin toonde hij dat hij het niveau van de fysiek sterke Duitse competitie aankon en hij zou het zelfs tot kapitein schoppen. In zijn laatste seizoen bij Schalke noemde trainer Ralf Rangnick hem ‘de strateeg”. Vermant nam in de zomer van 2005 afscheid als vicekampioen om terug te keren naar Club. In totaal betwistte Vermant 98 wedstrijden voor Schalke waarin hij zes keer scoorde.