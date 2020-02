Raman in de wolken na winner bij Schalke, maar ook ambitieus: “Ik kan een leuke optie zijn voor Martínez” MXG/YP

05 februari 2020

19u32 0 Bundesliga Benito Raman was gisteren de gevierde man bij Schalke 04. Hij schoot zijn team naar een 3-2-overwinning tegen Hertha BSC, waardoor de blauwhemden in de halve finales van de Duitse beker staan. Hij voelt zich helemaal thuis in Duitsland, maar heeft ook de Rode Duivels in het vizier.

“Dit is een typische goal voor mij, ik heb er zo vroeger veel gemaakt”, beschrijft hij zijn heldendaad van gisteren. “Ik ben er heel blij mee. ’t Was een belangrijk doelpunt, anders moesten we naar strafschoppen. Belangrijk, zeker als je eerst 0-2 achter bent gekomen. Als je zo een bekermatch kan afsluiten, dan is dat helemaal goed. Ik ben blij dat ik de goal kon maken. Als je dan al die fans hoort, of de beelden opnieuw bekijkt… Je hoort de fans ontploffen op het moment dat de bal binnengaat. Een Duitse krant schreef zelfs dat het stadion beefde, dus ik kan me voorstellen dat er op de tribunes een enorme ontlading was.”

“Kan een leuke optie zijn voor Martínez”

Ook de Rode Duivels en het EK van deze zomer kwamen natuurlijk aan bod. Raman maakt zich geen illusies, maar is wel ambitieus. “Ik ben de enige die zo speelt bij de Duivels. Iedereen heeft graag de bal in de voet om dan de actie te maken, maar ik zet graag veel druk en loop veel zonder de bal. Die goal van gisteren; er is maar één iemand die dat kan bij de Duivels en dat is Romelu. Maar hij is een diepe spits, terwijl ik dat niet ben. Of ik als back-up van Romelu mee moet? Er zijn nog andere diepe spitsen die voor mij staan in de pikorde. Je weet nooit hoe een match gaat lopen als ik er zou bij zijn en in welke situaties je kan komen, maar een speler zoals ik kan een leuke optie zijn.”