Papa Witsel maakt zich zorgen over de gezondheid van zijn zoon Axel: “Als vader is het absoluut zorgwekkend” YP

14 mei 2020

20u34

Bron: VTM Nieuws 10

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Bundesliga Dit weekend herstart de Bundesliga. Borussia Dortmund moet het tegen Schalke 04 nog doen zonder de geblesseerde Rode Duivel Axel Witsel, maar toch maakt diens vader Thierry zich ongerust.

“Als vader is het absoluut zorgwekkend. Er is beslist om de competitie af te werken, dus elke keer als Axel ons vertelt dat hij getest is, zorgt dat vanbinnen voor angst of hij al dan niet besmet is met het coronavirus.”

“Je kan niet voetballen zonder contact, dus is er automatisch meer risico", gaat hij Thierry Witsel verder. “Zijn ploegmaats kunnen besmet zijn met het virus. De ongerustheid blijft er, het enige voordeel is dat hij dit weekend niet in contact komt met andere spelers uit andere ploegen die meer of minder geïmpacteerd zijn.”

Lees ook: Dortmund-coach Favre bevestigt: Witsel mist Revierderby tegen Schalke 04

Lees ook: Geen twijfels over hervatting Duits voetbal na nieuwe besmettingen: “Vanaf het begin gezegd dat we hierop voorbereid zijn”

Lees ook: In Bundesliga laten ze niets aan het toeval over: vieren met elleboog en voet, uitteam wint indien fans toch opdagen