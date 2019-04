Over zijn vrouw die hij leerde kennen op camping en transfer Eden naar Real: Thorgan Hazard neemt geen blad voor de mond YP

28 april 2019

13u42

Bron: VTM Nieuws 0

Thorgan Hazard (26) onthulde bij onze collega’s van VTM Nieuws dat hij persoonlijk rond is met Borussia Dortmund, maar in het gesprek met Gilles De Bilde kwam er nog heel wat anders aan bod ook. Zo had de Rode Duivel het onder meer over zijn broers Kylian, Ethan en Eden en ook de eventuele transfer van die laatste naar Real Madrid kwam ter sprake. Ook over zijn vrouw deed de voormalige Gouden Schoen een onthulling: hij leerde haar kennen... op een camping.