Origi steelt de show met heerlijke Zidane-beweging: Wolfsburg op rozen met dank aan herboren Belg GVS

17 mei 2018

22u53 0 Bundesliga Het kan keren. Twee maanden geleden werd Divock Origi na amper 42 minuten vervangen na een schabouwelijke prestatie, vandaag bracht hij Wolfsburg eigenhandig naar een perfecte uitgangspositie voor behoud in de Bundesliga. Met een vroege goal en een heerlijke actie leidde hij zijn ploeg tegen Holstein Kiel naar een comfortabele 3-1.

Origi wist al na dertien minuten de score te openen. In de rebound kon hij van dichtbij binnenschieten. Koen Casteels, die woensdag nog een plaats kreeg in het Elftal van het Jaar in de Bundesliga van Kicker, moest zich één keer omdraaien in het doel van Wolfsburg. Kingsley Schindler bracht de stand nog voor rust op 1-1.

Josip Brekalo zette Wolfsburg snel weer op voorsprong, waarna Origi zijn duivels helemaal ontbond. Met een heerlijke Zidane-beweging en een uitstekend diep balletje lepelde hij Yunus Malli de 3-1 voor. Onze landgenoot werd onder oorverdovend applaus in blessuretijd vervangen, Landy Dimata mocht nog enkele minuten opdraven. Maandag vindt de return plaats. Wolfsburg op rozen, met dank aan een volledig herboren Divock Origi.

Divock Origi sanatını icra ediyor, Yunus Mallımız çok şık bitiriyor.. pic.twitter.com/C6DiKFeJEa Wolfsburg Türkiye(@ WolfsburgTrr) link