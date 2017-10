Origi en co moeten tanden vaker poetsen van Wolfsburg-trainer 16u24

Bron: AD.nl 0 AP Bundesliga De spelers van VfL Wolfsburg trainen tegenwoordig ook met de tandenborstel. De nieuwe coach Martin Schmidt, opvolger van de ontslagen Andries Jonker, heeft zijn spelers opgedragen regelmatig de tanden te poetsen.

"Als je je volledig uitput, ontstaat er een zurenreactie," legt de Zwitser zijn opmerkelijke maatregel uit tegen Kicker. "Die zuren trekken via het tandvlees in het bloed en dat kan het herstel negatief beïnvloeden.'' Met een goede mondhygiëne kan dat volgens Schmidt voorkomen worden.



VfL Wolfsburg staat momenteel op een veertiende plaats in de Bundesliga. De spelers staan komende zondag met fris gepoetste tanden tegenover TSG Hoffenheim, de nummer vier in de Duitse competitie.

