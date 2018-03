Oppermachtig Bayern degradeert het Dortmund van Batshuayi tot kegeltjes: 6-0 Mike De Beck

31 maart 2018

20u21 0 Bundesliga Bayern München - Borussia Dortmund werd aangekondigd als een topaffiche, maar het werd niet meer dan een gezondheidswandeling voor de 'Rekordmeister'. De thuisploeg droogde Michy Batshuayi en co koeltjes af: 6-0. Geen waardige sparringpartner voor de toekomstige Duitse kampioen, dit Dortmund.

Topschutterstand in de @Bundesliga_DE:

2⃣6⃣ goals ➡ @lewy_official

1⃣3⃣ goals ➡ @Aubameyang7

1⃣3⃣ goals ➡ Nils Petersen​

🙌👀 pic.twitter.com/t39it2Q6O7 Play Sports(@ playsports) link

Wie stopt dit Bayern München? In Duitsland alvast niemand. Omdat Schalke 04 eerder op de dag al won, moesten ze in München het titelfeestje nog wat uitstellen. Maar dat bederfde de pret absoluut niet. Tegen een zwalpend Borussia Dortmund haalde het zwaar uit. Al na vijf minuten prikte Robert Lewandowski de eerste van de avond tegen de touwen. Wellicht vanuit buitenspelpositie, maar de videoref maalde er niet om.

Allianz Arena verkneukelt zich

Even later keurde diezelfde VAR wel de 2-0 van Franck Ribéry af. Slechts uitstel van executie, want een infiltrerende James Rodriguez kon snel daarna wel juichen. Even vergeten door middenvelder Gonzalo Castro. De Duitser lag nadien ook aan de basis van de 3-0 van Thomas Müller. Balverlies op de middenstrook wordt meteen afgestraft door dit ijzersterk Bayern München. Andre Schürrle besloot dan even met een slechte pass de vorm van Dortmund te onderstrepen. Het thuispubliek kon zich wel verkneukelen aan de onkunde van de bezoekers.

De jonge snaak in Ribéry

Aan de rust was de vernedering al helemaal compleet voor de bezoekers. Lewandowski pikte nog maar eens een doelpunt mee en Franck Ribéry volgde het voorbeeld van zijn Poolse ploegmakker. 34 jaar is hij ondertussen, maar Ribéry degradeerde Piszczek daar heel even tot een kegeltje. Als was de Fransman nog een jong veulen.

Het eiland Michy en hattrick Lewandowski

Voor Michy Batshuayi werd het een frustrerende wedstrijd. Afgezonderd op zijn eiland moest 'Batsman' lijdzaam toezien hoe zijn team de wet van de sterkste moest ondergaan. Geen glansrol dus dit keer voor de Rode Duivel. Onze landgenoot zag hoe Mario Götze nog tegen de paal trapte, maar dat was dan ook een van de weinige wapenfeiten van de kant van Borussia Dortmund. Robert Lewandowski antwoordde met nog maar eens een treffer. Zijn hattrick compleet en al nummer 26 in de Duitse eerste klasse.

Wie staat er resoluut op kop in de Bundesliga? Juist ja, Bayern München. Met zeventien punten voorsprong om precies te zijn.