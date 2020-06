Opnieuw geen punten voor Schalke 04, dat achterblijft met schamele 2 op 21 sinds herstart Bundesliga Redactie

17 juni 2020

20u26 0 Eintracht Frankfurt EIN EIN 2 einde 1 S04 S04 FC Schalke 04 Bundesliga 2 op 21. Het gaat van kwaad naar erger voor Schalke 04. De ploeg van Benito Raman kon weer niet winnen en heeft nu amper twee punten gesprokkeld sinds de herstart van de Bundesliga. Eintracht Frankfurt hield de drie punten thuis: 2-1.

Geen Raman in de basis bij Schalke. De Rode Duivel zou kort voor affluiten nog even mogen opdraven, een voetnoot. Na een half uur opende André Silva de score. Een perfecte assist van Daichi Kamada (ex-STVV) na een snelle uitbraak. Vlak na de koffie kopte kapitein David Abraham aan de tweede paal een vrije trap snoeihard tegen de touwen: 2-0. Over en uit voor Schalke, dat door de aansluitingstreffer van McKennie nog even hoop kon koesteren, maar uiteindelijk opnieuw puntenloos naar Gelsenkirchen moet.



