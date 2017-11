Opnieuw bepalende (en scorende) Thorgan Hazard legt met Gladbach grootmacht Bayern München over de knie Redactie

20u25 0 AFP Bundesliga Wat Anderlecht in de Champions League niet lukte, daar slaagde Borussia Mönchengladbach vanavond wel in. Namelijk Bayern München kloppen. ‘Die Fohlenelf’ kwamen met dank aan Thorgan Hazard op een 2-0-voorsprong. Eerst zette de Rode Duivel zijn vierde strafschop van het seizoen om, nadien nam hij het voorbereidend werk voor de treffer van Ginter voor zijn rekening. De 2-1-nederlaag is nog maar het tweede verlies van Bayern München in de Bundesliga. De eerste nederlaag ook onder het nieuwe bewind van Jupp Heynckes.

Thorgan Hazard voelde zich duidelijk in zijn sas in het vertrouwde Borussia-Park. De broer van Eden pakte al snel uit met een snedige actie in de zestien van de ‘Rekordmeister’ waarop de bal tegen de hand van Süle belandde. Zelf afgedwongen en dan zelf achter de bal. De nummer tien van Borussia Mönchengladbach prikte de 1-0 vanop de stip binnen. Ulreich zat er nog met een handje bij, maar kon de vijfde treffer van Hazard in de Bundesliga niet vermijden. Slechts in een campagne van de Duitse eerste klasse wist de Rode Duivel vaker te scoren. In het seizoen 2016/2017 stonden er zes goals achter zijn naam. Nu zit hij na 13 wedstrijden dus al aan vijf stuks. Waarvan vier strafschoppen. Thorgan faalde dit seizoen nog geen enkele keer vanop de stip.

Het scenario werd zelfs nog mooier voor de Borussen. Nadat Lewandowski eerst de bal met de hak tegen de paal duwde, was het aan de overzijde wel raak. Thorgan Hazard hield enkele spelers van Bayern aan de praat waarop Stindl met de bal aan de haal ging. Zijn schot werd wel nog gepareerd, maar Ginter stond op de goede plek om er 2-0 van te maken. Voor een lege kooi kon hij niet meer missen.

Met de 2-0-voorsprong in de zak, zakte Borussia Mönchengladbach wat in. Bayern had dan ook bijzonder veel moeite om het blik te openen. Hummels kopte een keer op Sommer en een schot van Kingsley Coman verdween via diezelfde Sommer in de handen van de doelman. Met nog iets meer dan een kwartier te gaan lukte Arturo Vidal dan toch de aansluitingstreffer. Verder dan dat kwam Bayern München niet meer. In de stand telt het nu nog drie punten meer dan Leipzig. Borussia Mönchengladbach schuift dan weer op naar de vierde plek.

Borussia Dortmund geeft 4-0-voorsprong nog helemaal uit handen in derby tegen Schalke

Met Borussia Dortmund gaat het van kwaad naar erger. In een sensationele Kohlenpottderby tegen Schalke 04 gaf het een 4-0 nog uit handen. Al na 25 minuten had een ontketend Borussia zijn vier goals in het mandje, maar een straffe comeback van Schalke, in de hand gewerkt door rood voor Aubameyang, werd bekroond met de gelijkmaker in blessuretijd van Naldo.

Het was Schalke dat met vertrouwen aan de derby startte. De 'Königsblauen' hadden vier hun laatste matchen gewonnen in de Bundesliga, waar Borussia na een prima start aan het zwalpen ging. Van zijn laatste vijf competitiematchen gingen er vier verloren en in zijn Champions League-groep wist de ploeg van de geplaagde trainer Peter Bosz nog niet één keer te winnen. Dinsdag werd er nog met 1-2 verloren van Tottenham. Al na twaalf minuten werkte het Gabonese woelwater Aubameyang binnen, waarna de Franse middenvelder Stambouli spectaculair in eigen doel volleerde. Twee minuten later kopte Götze een voorzet van Aubameyang binnen. Als kers op de Borussia-taart trof ook Raphael Guerreiro raak met een volley: 4-0.

Derby gespeeld leek het bij de rust, maar niets was minder waar. Met een geweldige kopbal van Burgstaller, eentje die zowaar deed denken aan de fameuze kopgoal van Van Persie tegen de Spanjaarden op het WK in Brazilië, op voorzet van Stambouli kwam de spanning enigszins terug. Zeker nadat Amine Harit een assist van Konoplyanka verzilverde. Met een domme tweede gele kaart bracht Aubameyang de thuisploeg verder in moeilijkheden, maar Borussia leek stand te houden. Tot Caligiuri er met een knappe knal in de verste hoek anders over besliste. Diep in blessuretijd dompelde Naldo de 'Gelbe Wand' in rouwstemming. Het is nog maar de tweede keer in de Bundesliga dat een team na een 4-0-achterstand uiteindelijk niet verliest. Eerder flikte Bayern München op 18 september 1976 dat kunstje in de 5-6-zege op het veld van Bochum. In de vijf grote competities gebeurde dat voor het laatst in Engeland. Op 5 februari 2011 hielden Newcastle United en Arsenal het op een 4-4-gelijkspel.

Opnieuw geen winst - de laatste dateert al van september, en Schalke dat met 24 punten boven Borussia Dortmund (21) blijft. Met een 2-0 zege tegen Werder Bremen verstevigt RB Leipzig (26) zijn tweede plaats. Bayern München (29) speelt vanavond nog op het veld van Borussia Mönchengladbach.

