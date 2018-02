Op de sofa met Michy Batshuayi bij zijn nieuwe club: "Als alles goed verloopt, heb ik 100% kans om naar het WK te gaan" Mike De Beck

09 februari 2018

16u09

Bron: YouTube 59 Bundesliga Binnenkomen door de grote poort. Dat was wat Michy Batshuayi bij zijn nieuwe club afgelopen vrijdag deed. Tegen FC Keulen was 'Batsman' meteen goed voor twee goals en een assist voor Borussia Dortmund. Voor zijn eerste optreden in het Signal Iduna Park vleide Batshuayi zich neer in de sofa voor een ontwapenend interview. "Mijn salto? Die hou ik voor morgen."

Een aanpassingsperiode lijkt Batshuayi niet meteen nodig te hebben bij Borussia Dortmund. De huurling van Chelsea lijkt zich meteen al thuis te voelen in Duitsland. "Het gebeurde allemaal snel", vertelde 'Batsman' over zijn debuut aan Dortmund-legende Norbert Dickel. "Ik had maar twee keer getraind met het team. Ik ben heel gelukkig met de eerste wedstrijd. Het was een partij die we moesten winnen. De coach heeft me vriendelijk verwelkomd, net als het bestuur, en de spelers waren heel vriendelijk. Ze hebben me allemaal een warm welkom gegeven en ik ben heel blij om deel uit te maken van het team. Mijn salto? Die hou ik voor de wedstrijd tegen Hamburg in mijn nieuw stadion", lachte Batshuayi de tanden bloot.



Stage in La Manga

Norbert Dickel, die tussen 1986 en 1990 voor Borussia Dortmund speelde, wilde wel even weten waarom Batshuayi net voor Dortmund heeft gekozen. "Toen ik jong was, was het altijd een van mijn favoriete clubs in dit land." De club volgde de Belgische aanvaller trouwens op de voet. "De oude coach Jürgen Klopp had tijdens de stage in 2014 in La Manga al met mijn trainer van Standard gesproken en hij vertelde dat hij me van dichtbij zou volgen."

"100% kans op WK"

Zijn overgang van Chelsea naar Duitsland stond uiteraard ook in het teken van het WK in Rusland. "Als alles hier goed loopt bij Dortmund, dan heb ik 100 % kans om naar het WK te gaan. Of ik beide talen kan spreken bij de nationale ploeg? Dat is een beetje ingewikkeld. De Vlaamstalige spelers spreken ook Frans, maar de Franstalige spelers spreken geen Nederlands."

Als verrassing had zijn maatje Divock Origi (speler bij Wolfsburg) nog een boodschap voor de nieuwe spits van Dortmund. "Ik heb gezien dat je een nieuwe club hebt gevonden. Ik hoop dan ook dat je veel goals gaat maken. Het is jammer dat we elkaar niet gaan zien, maar ik zie je wel weer bij de nationale ploeg. Ik wens je het allerbeste."

Trainer Stöger: "Belangrijke speler voor ons"

Ook zijn coach Peter Stöger had op de officiële website van de Bundesliga enkele mooie woorden over voor onze landgenoot. "We verloren een uitzonderlijke aanvaller (Aubameyang trok naar Arsenal red.), maar op dezelfde dag haalden we ook een nieuwe speler die doelpunten kan maken. Het is mooi dat hij zo snel gesetteld is, maar ik denk dat we allemaal wel hebben gezien - zijn goals buiten beschouwing gelaten - dat hij een belangrijke speler zal worden voor ons."

🦇 @mbatshuayi is the first Bundesliga player to score multiple goals on his debut since... @Aubameyang7 ⚽️⚽️ pic.twitter.com/DMFklVI0fp Bundesliga English(@ Bundesliga_EN) link