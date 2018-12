Ook rivaal Schalke 04 kan Dortmund en Witsel in beladen Kohlenpott-derby niet van de wijs brengen: toptalent Sancho bezorgt Borussen volle buit Redactie

08 december 2018

17u25 0 FC Schalke 04 S04 S04 1 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is ook na veertien speeldagen en de moeilijke verplaatsing naar de Veltins Arena van Schalke 04 nog altijd ongeslagen in de Bundesliga. De Borussen wonnen de altijd beladen Kohlenpott-derby met 1-2 en blijven zo comfortabel aan de leiding in de Bundesliga. Dortmund kwam in de eerste helft op voorsprong via Thomas Delaney, maar na de pauze zorgde Daniel Caligiuri vanaf de stip voor de gelijkmaker na tussenkomst van de videoref. Puntenverlies voor de mannen van Lucien Favre? Toch niet, zo besliste Jadon Sancho. Het Engelse toptalent pakte een kwartier voor tijd uit met een knappe ren en hij legde met een plaatsbal in de verste hoek de 1-2-eindstand vast.

Door de overwinning blijft Dortmund comfortabel op kop in de Bundesliga. Eerste achtervolger is voorlopig Bayern München, dat dankzij goals van Lewandowski (2x) en Ribéry met 3-0 won tegen Nürnberg. RB Leizpig verloor stevig op bezoek bij Freiburg (3-0) en Thorgan Hazard neemt het met Borussia Mönchengladbach morgen pas op tegen Stuttgart. Koen Casteels tot slot speelde met Wolfsburg 2-2 gelijk tegen Hoffenheim.

De goals:

GOAL | Thomas Delaney kopt @BVB op voorsprong! 💥



🇩🇪 #Derby #S04BVB 0⃣-1⃣ pic.twitter.com/WAfq9yZgYz Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Caligiuri legt de gelijkmaker binnen!⚽#Derby #S04BVB 🇩🇪 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/LZ8X1uDnmA Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Sancho trapt Dortmund opnieuw op voorsprong! 🤴🏴󠁧#Derby #S04BVB 🇩🇪 1️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/lqiITqXx9W Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

