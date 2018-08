Ook in Duitsland gaat videoref over de tongen: Bayern opent seizoen met hardbevochte zege tegen Hoffenheim GVS

24 augustus 2018

22u52

Bron: Belga en eigen berichtgeving 0 Bundesliga Kampioen Bayern München heeft het nieuwe Bundesligaseizoen op gang geschoten met een 3-1-zege tegen Hoffenheim. De recordkampioen had het niet onder de markt, maar Lewandowski en de ingevallen Robben verlosten Bayern in de laatste tien minuten.

Müller zette Bayern na 23 minuten op voorsprong met een rake kopbal, maar Szalai zorgde even voor het uur na een heerlijke aanval - al liet Boateng zich toch kinderlijk ringeloren - en een dito schuiver voor de gelijkmaker. Neuer geklopt.

De thuisploeg drong aan en topschutter Lewandowski tekende elf minuten voor tijd voor de 2-1. Daar had hij wel vanop de stip twee pogingen voor nodig. Zijn eerste penalty trapte hij immers slap op keeper Baumann, Robben tikte in de herneming binnen. Enig probleem: de videoref had in de smiezen dat de Nederlander te vroeg was vertrokken. Scheidsrechter Dankert ging kijken aan het tv'tje aan de zijlijn en volgde de man in het busje. Hij liet de strafschop hernemen, tot grote woede van de spelers van Hoffenheim - zij wilden geen herkansing. 'Lewa' kweet zich dit keer wél van zijn taak, hij vlamde het leer netjes in de hoek.

Een tweede goal van Müller werd in het slot afgekeurd voor handspel - jawel, alweer na tussenkomst van de videoref - maar Robben - die er een prima invalbeurt had opzitten - diepte de zege in de slotminuut alsnog met een treffer uit. Onze noorderbuur keilde de bal snoeihard in de bovenhoek. (lees onder de video's verder)

TOR! | Thomas Müller maakt het allereerste doelpunt van de nieuwe jaargang in de Bundesliga! 💥🇩🇪#FCBTSG 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/9pYUEUpqcD Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Stunt in de maak? Hoffenheim komt langszij in de Allianz Arena! 😲#FCBTSG 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/sEGsx5FzE3 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De overige wedstrijden van de eerste speelronde in de Bundesliga worden morgen en zondag afgewerkt. Thorgan Hazard en Borussia Mönchengladbach ontvangen morgen Leverkusen, terwijl Koen Casteels en Wolfsburg gastheer spelen voor Schalke. Promovendus Fortuna Düsseldorf, met Benito Raman en Dodi Lukebakio, treft in eigen huis Augsberg. Zondag kan Axel Witsel met Dortmund debuteren in de Bundesliga met een thuisduel tegen RB Leipzig.

❌ Lewandowski mist

✅ Robben scoort

🎥 VAR komt tussen

✅ Lewandowski scoort#FCBTSG 2️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/7GtBpN41aN Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Nu telt de goal van Robben wel: 3-1 en match beslist! 💥#FCBTSG 3️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/61d5hPNmHk Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

