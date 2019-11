Ongezien: Frankfurt draait Bayern door de gehaktmolen, straf record Lewandowski levert niets op Redactie

02 november 2019

17u27 0 Eintracht Frankfurt FRA FRA 5 einde 1 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Bayern München is fors onderuitgegaan in de Bundesliga. De kampioen verloor de uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt met 5-1.

Voor trainer Niko Kovac komt de afstraffing tegen de ploeg die tegenstander van Standard is in de Europa League extra ongelegen. De coach van Bayern kreeg de afgelopen weken al veel kritiek op het matige spel van zijn ploeg, die na drie duels in de Champions League nog zonder puntenverlies is.

Bayern speelde vanaf de elfde minuut met tien man, na een rode kaart voor Jérôme Boateng. Filip Kostic, Djibril Sow, David Abraham, Martin Hinteregger en Gonçalo Paciência scoorden voor de thuisploeg. Robert Lewandowski tekende bij een achterstand van 2-0 voor de enige treffer van Bayern. De Pool scoorde voor de tiende competitiewedstrijd op rij en verbeterde en clubrecord van Gerd Müller.

