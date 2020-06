Omstreden voorzitter van Schalke 04 stapt na 20 jaar op: “Een bijzonder moeilijke beslissing” LUVM

30 juni 2020

17u43 2 Bundesliga Clemens Tönnies stapt op als voorzitter van Schalke 04, de club van eenmalig Rode Duivel Benito Raman. De 64-jarige ondernemer stond al sinds 2001 aan het hoofd van de Königsblauen, maar kwam de voorbije maanden steeds meer onder vuur te liggen.

Sportief en financieel gaat Schalke 04 al een hele tijd door een diep dal. De blauw-witten konden in de laatste zestien wedstrijden geen enkele keer meer winnen, waardoor ze vorig weekend het seizoen in de Bundesliga op een tegenvallende twaalfde plaats afsloten. Ondertussen kijken ze in Gelsenkirchen tegen een schuldenberg van zowat 200 miljoen euro aan, terwijl de economische vooruitzichten door de coronacrisis allesbehalve rooskleurig ogen.

Bij de fans van Schalke was er bovendien enorm veel ongenoegen over de houding van de club bij de terugbetaling van de tickets voor wedstrijden die zonder publiek moesten worden afgewerkt. Voor Tönnies kwam daar nog bovenop dat in een vestiging van zijn vleesbedrijf een massale uitbraak van het coronavirus werd vastgesteld, waardoor het district Gutersloh (in Nordrhein-Westfalen) in lockdown moest gaan. Meer dan 1.500 van de 6.000 werknemers van het bedrijf werden bij die uitbraak besmet.

“Het was een bijzonder moeilijke beslissing voor mij om af te treden bij Schalke”, laat Tönnies weten. “Maar ik word binnen mijn bedrijf geconfronteerd met een gigantische crisis en het is mijn belangrijkste taak om die situatie op te lossen. Daar moet nu al mijn energie naartoe gaan, een andere keus heb ik niet.”

#S04-Update: Clemens Tönnies legt sein Amt beim FC Schalke 04 nieder. FC Schalke 04 (🏠)(@ s04) link