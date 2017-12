Officieel: Dortmund neemt na 163 dagen afscheid van Peter Bosz, Stöger is zijn vervanger Redactie

12u31 0 AFP Bundesliga Borussia Dortmund heeft vandaag zoals verwacht afscheid genomen van Peter Bosz. Exact 163 dagen na zijn eerste werkdag in het Signal Iduna Park werd de Nederlander ontslagen. Hij is de vierde Nederlander die dit najaar in het buitenland de bons krijgt, na Frank de Boer (Crystal Palace), Andries Jonker (VfL Wolfsburg) en Ronald Koeman (Everton). De Oostenrijker Peter Stöger, net ontslagen bij Keulen, volgt hem op.

Bosz krijgt in Dortmund de rekening gepresenteerd voor twee ronduit rampzalige maanden. Na een sterke start in de Bundesliga, de beste in de Borussia-geschiedenis, belandde hij van de hemel in de hel. Half oktober kwam de klad erin met een nederlaag in eigen huis tegen Red Bull Leipzig (2-3).

Sindsdien werd in de Bundesliga niet meer gewonnen. Gisteren verloren die 'Schwarzgelben' opnieuw, nu van Werder Bremen (1-2). Dortmund staat in de Bundesliga nu zevende, met 22 punten uit 15 duels. Zijn taak wordt tot het einde van het seizoen overgenomen door de Oostenrijker Peter Stöger, die vorige week werd ontslagen bij FC Köln. Volgens Bild neemt Julian Nagelsmann, nu nog trainer van Hoffenheim, het dan komende zomer weer van Stöger over. Directeur Hans-Joachim Watzke van Dortmund was vol lof over Bosz. "Hij is een goede trainer en een geweldig mens, we hebben behalve de resultaten geweldig samengewerkt.

Een verrassing was het ontslag voor Bosz niet. De 54-jarige oud-trainer van Ajax, Heracles en Vitesse hield gisteren al rekening met een vroegtijdig afscheid. "De leiding is extreem rustig gebleven de laatste weken, ondanks de tegenvallende resultaten'', zei Bosz na het verlies tegen Bremen. "Maar na zo'n reeks kan het bij een topclub zomaar afgelopen zijn. Dat weet iedere trainer.''

