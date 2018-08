Nu al populair in de fanshop: "Shirt Witsel wordt vast en zeker een bestseller" Mathieu Goedefroy in Zwitserland

07 augustus 2018

17u49 0

Bij de fans van ‘der BVB’ is Axel Witsel nu al bijzonder populair, zo blijkt. “We hebben een publiek dat wel houdt van speciale jongens”, aldus Morritz Hettwer, die sinds jaar en dag de mobiele fanshop van de club uitbaat. Hij merkte gisteren opvallend veel vraag naar het shirt met de naam van onze landgenoot. “Dat wordt vast en zeker een bestseller. Met zijn krullenbol spreekt hij tot de verbeelding, onze supporters zien dat graag. In onze officiële fanshops staat Marco Reus trouwens al jaren op nummer één in de truitjesverkoop, maar met Witsel heeft hij nu wel een grote concurrent bijgekregen.” Tot ieders grote teleurstelling kon de BVB-fanshop gisteren om technische redenen nog geen Witselshirts aanbieden. “Maar we maken er snel werk van.” Oef.