Nog wat meer Rekordmeister: Bayern voor achtste keer op rij kampioen na zuinige zege bij Bremen



16 juni 2020

22u23 14 Werder Bremen WER WER 0 einde 1 FCB FCB FC Bayern München Bundesliga Mia san Mia. Vrij vertaald: we zijn wie we zijn. In het geval van Bayern München: kampioen. De Beierse club haalde op verplaatsing bij Werder Bremen met het kleinste verschil zijn achtste titel op rij binnen. Robert Lewandowski (met een goal) en Manuel Neuer (met een wereldsave) gaven de doorslag.

Geen traditionele bierdouche. Geen huldiging op het stadhuis in München. Geen kampioenenschaal - die wordt pas op de slotspeeldag uitgereikt. Het is een titelfeest in mineur voor Bayern München, al zullen ze zich er in Beieren niet al te druk om maken.

Want hoe diep zat Der Rekordmeister niet begin november? Trainer Kovac kreeg zijn ploeg niet aan het voetballen in jaar één na Robben en Ribery. Toen assistent Hansi Flick het roer overnam werden ook al wenkbrauwen gefronst.

De voormalige assistent van Joachim Löw begon niet overtuigend, maar bracht Bayern gaandeweg onder stoomt. Exponenten van het nieuwe Bayern: goalgetter Lewandowski, assistkoning Thomas Müller, metronomen Kimmich en Goretzka, stoomtrein Davies en wervelwind Gnabry.

De coronacrisis zou een voetnoot blijken. Bayern denderde in het nieuwe normaal stevig voort. Met 40 op 42 mocht de Beierse topclub in een leeg Weserstadion de kroon op het werk zetten. De voorlaatste uit de stand was nooit écht een partij voor Der Rekordmeister.

Bayern vergat tot enkele minuten voor rust te scoren. Lewandowski - wie anders? - brak dan toch de ban. De Pool zette zijn recordseizoen nog wat extra in de verf met zijn 31ste goal in de Bundesliga. De dertigste titel uit de clubgeschiedenis wenkte.

Het leek een kwestie van tijd vooraleer Bayern de stand zou verdubbelen. Lewandowski zag een hakje afgekeurd. Bremen geraakte niet aan de overkant. Toch zou het nog bibberen worden. Davies liep tegen een domme tweede gele kaart aan.

Bayern moest met z’n tienen nog tien minuten overleven en dat ging maar ternauwernood. Het was zowaar Manuel Neuer die Der Rekordmeister helemaal over de streep moest trekken. De Duitse nummer één schudde een geweldige parade uit z’n mouwen in de slotminuut. Nummer Dreizig was een feit. Mia san Mia.

