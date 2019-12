Nog geen kwartier gespeeld, maar nu al dé held van Bayern: Duitsland smult van nieuwe Nederlandse diamant MXG

23 december 2019

09u46 0 Bundesliga Joshua Zirkzee, al van gehoord? Geen schande. Hij is achttien jaar, heeft in z’n looks én speelstijl iets mee van Pierre Van Hooijdonk en speelde alles samen nog geen kwartier in de Duitse Bundesliga. Het is dus niet verwonderlijk als u hem nog niet kent. In veertien minuten speeltijd scoorde hij wel al twee cruciale doelpunten voor Bayern München. Maak kennis met een nieuwe Nederlandse parel, waar ze in Duitsland van smullen.

Afgelopen woensdag in het Schwarzwald-Stadion in Freiburg. Bayern bijt zich de tanden stuk op de thuisploeg en lijkt tegen een 1-1 gelijkspel aan te lopen. In minuut 90 beslist Bayern-coach Hansi Flick om de jonge Joshua Zirkzee voor de leeuwen te gooien. De jonge Nederlander neemt de plaats in van Philippe Coutinho en krijgt de kans om z'n eerste minuten te maken voor ‘Der Rekordmeister’ in de Bundesliga. 1 minuut en 55 seconden later trapt Zirkzee de winnende treffer tegen de touwen. Bayern wint uiteindelijk zelfs nog met 1-3, maar daar ging het achteraf niet over. Met z’n doelpunt werd Zirkzee uitgeroepen tot man van de match en werd hij de jongste Nederlandse doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga.

‘Zirkzee redt Bayern opnieuw’

Dat zijn goal tegen Freiburg geen toevalstreffer was, bewees de jonge Nederlander zaterdag opnieuw tegen Wolfsburg. Zelfde scenario: Zirkzee komt in minuut 83 Philippe Coutinho vervangen bij een 0-0-tussenstand. In minuut 85, Zirkzee staat dan 150 seconden op het veld, is het weer bingo. Hij verlost Bayern voor de tweede keer in drie dagen tijd en zet de landskampioen op weg naar een 2-0-overwinning tegen het Wolfsburg van Koen Casteels. “Zirkzee redt Bayern opnieuw”, kopte Kicker. “Andere jongens halen hun rijbewijs op hun 18 jaar, Zirkzee beslist wedstrijden van Bayern München”, schreef Bild Zeitung lyrisch.

‘Need a late winner? Bring Zirkzee’

Joshua Zirkzee werd geboren op 22 mei 2001 in Schiedam, in de buurt van Rotterdam. Hij doorliep de jeugdreeksen bij enkele plaatselijke ploegjes tot hij werd opgepikt door ADO Den Haag. Daar speelde hij drie jaar om daarna de overstap te maken naar Feyenoord. Na een jaartje werd hij daar opgemerkt door Bayern München en verkaste de toen 17-jarige Nederlander naar Zuid-Duitsland. Daar ligt hij nog onder contract tot 2023. Zirkzee maakte z'n officiële debuut voor Bayern in de Champions League tegen Tottenham, in een wedstrijd die Bayern met 3-1 won.

Momenteel speelt Zirkzee bij de U19 van de Duitse recordkampioen, maar tot de winterstop mag de nieuwe sensatie proeven van het voetbal bij de eerste ploeg van Bayern. En dat hebben ze zich daar nog niet beklaagd. Door z'n twee levensbelangrijke doelpunten blijft Bayern op koers om voor de 29ste keer kampioen van Duitsland te worden. Na een kwakkelende heenronde staat de ploeg van Flick voorlopig derde op vier punten van leider RB Leipzig. En dat weten ook z’n ploegmaats te appreciëren.

Ending the decade with a W 🔥

You need a late winner? Bring on Zirkzeee 🙌🏽 pic.twitter.com/JGedH0Zghf Jerome Boateng(@ JB17Official) link

Santa Zirkzee is in town. 🎅🏽

Now we can rock around the 🎄! pic.twitter.com/7TnDbDQzaa David Alaba(@ David_Alaba) link

Ook joker van Oranje?

Bayern München kent een uitstekende traditie met Nederlandse sterren. Arjen Robben, Roy Makaay, Mark Van Bommel... allemaal waren ze ooit sterkhouder bij Bayern. De recordkampioen van de Duitse competitie lijkt opnieuw een goudklomp in handen te hebben. En ook Ronald Koeman heeft met Zirkzee misschien wel een oplossing voor z’n spitsenprobleem. Memphis Depay, de Nederlandse nummer één centraal in de spits bij Oranje, blesseerde zich vorige week aan de knie bij z’n club Lyon en lijkt zo goed als zeker het komende EK niet te halen. Zirkzee speelt nu bij de U19 van Oranje en scoorde daar sinds maart al acht goals in negen matchen. Wij hebben de rekening alvast gemaakt...