Nog een Rode Duivel naar de Bundesliga? Dortmund richt pijlen op Thomas Meunier Kristof Terreur & Niels Poissonnier

17 maart 2020

03u00 0 Bundesliga De intentie is er, een akkoord nog niet. Borussia Dortmund zet in op Thomas Meunier (28), straks einde contract bij PSG. Hun ultieme doel: drie Belgische musketiers in hun rangen. Axel Witsel (31) en Thorgan Hazard (26) voetballen al bij Dortmund.

Een oud-international van Frankrijk ging afgelopen weekend in overdrive. Jérôme Rothen, ex-speler van PSG en momenteel analist bij RMC, profileerde zich op zijn kanaal met een transfernieuwtje: «Het is niet bíjna rond. Hij heeft al bij Dortmund getekend. Ik ben er honderd procent zeker van. Meer kan ik echt niet zeggen.»

Met die ‘hij’ doelde Rothen op Thomas Meunier. Zijn beweringen werden echter nergens bevestigd. Bij Borussia Dortmund haalde CEO Hans-Joachim Watzke zijn klassieke lijntje boven. «Uit principe gaan wij niet in op geruchten.» In de entourage van de Rode Duivel werd een akkoord evenzeer ontkend. Getekend is er volgens hen nog niets. Alle opties liggen nog open. Meunier is einde contract bij PSG. Hij heeft nog alle tijd.

Rechtsachter prioriteit

De interesse van Dortmund is er wel degelijk, zo vernam deze krant uit goeie bron. Meunier staat erg hoog op het verlanglijstje van de Duitse titelchallenger. Dortmund volgt Meunier al jaren en de voorbije maanden zijn er contacten gelegd. Een nieuwe offensieve rechtsachter is immers een prioriteit in het Signa Iduna Park.

Dortmund praat met oudgediende Lukasz Piszczek (34) over een verlenging van zijn aflopende contract, maar ziet zijn toekomst, door de afgebotte snelheid, eerder centraal achterin. Vleugelverdediger Ashraf Hakimi (21), dit seizoen in de Bundesliga en Champions League samen goed voor 7 goals en 10 assists, keert straks terug naar Real Madrid. Af en toe depanneert zelfs centrale verdediger Manuel Akanji op rechts.

Een type zoals Meunier, die in een viermansdefensie én als wingback in een 3-4-3 uit de voeten kan, is meer dan welkom. Dat hij transfervrij is, is een extra troef. Meunier is een koopje van 28 met internationale ervaring. Dortmund zou hem willen herenigen met de twee andere Rode Duivels in hun loondienst: Thorgan Hazard en Axel Witsel. Drie Belgische musketiers.

In de entourage van Meunier valt te horen dat Dortmund niet de enige gegadigde is. Er zijn nog genoeg anders clubs die een lijntje hebben uitgelegd. Afgelopen zomer klopte Everton aan. Unai Emery wilde hem wel bij Arsenal. Inter zoekt bijkomende versterking op rechts, waar Antonio Conte er een speler van zijn profiel graag bij wil. Lang droomde Meunier van Manchester United, zijn favoriete club, maar die trein is gepasseerd.

EK als podium?

Vier jaar geleden wachtte Meunier tot het laatste moment om zijn toekomstknoop door te hakken. Hij had toen de keuze uit onder andere PSG, Napoli, Bournemouth, Torino en Middlesbrough. Tijdens het EK in Frankrijk kreeg hij van toenmalig bondscoach Marc Wilmots toestemming om medische testen af te leggen in Parijs. PSG betaalde toen 7 miljoen aan Club Brugge.

Nu het Europees Kampioenschap wellicht vandaag met een jaar wordt uitgesteld, krijgt Meunier geen extra podium meer om zich in de kijker te spelen van twijfelende clubs.