Neuer ontstemd na lekken contractbesprekingen: "Ben dit niet gewoon van Bayern"

18 april 2020

23u45

Bron: Belga/Bild 0 Bundesliga Manuel Neuer baalt ervan dat de inhoud van zijn contractbesprekingen met Bayern München zijn uitgelekt. Dat legde Neuer, die in Beieren nog een contract heeft tot medio 2021, uit in Bild. De 34-jarige doelman en Bayern zijn het nog niet eens over het voortzetten van het dienstverband. Neuer benadrukte ook dat de gelekte info niet juist is.

"Dit ken ik niet van Bayern, dat is duidelijk. Waar ik van baal, is dat ik alle gesprekken met de bepalende mensen in vertrouwen heb gevoerd", stelde hij. "Er kwam in het verleden nooit iets naar buiten, maar nu worden er in de media steeds dingen gemeld die niets eens kloppen. Natuurlijk stoort mij dat, want ik ben altijd loyaal geweest."

In Duitse media verscheen de voorbije weken meermaals dat Neuer een contract voor vijf seizoenen zou willen, maar dat ontkende hij ten stelligste. "Het is mij volkomen duidelijk dat het een utopie is om tegenover de club vast te houden aan een contract van vijf jaar. Op 34-jarige leeftijd weet je niet hoe je ervoor staat als je 39 bent. Ik wil alles geven en successen behalen met deze club en daarvoor beloond worden."

Neuer speelt al vanaf 2011 bij Bayern, dat hem destijds overnam van Schalke 04. Hij zegt te hopen "op een win-win contract, waar zowel hijzelf als Bayern blij mee is".

Bayern haalde intussen ook al Alexander Nübel weg bij Schalke 04, die de concurrentiestrijd met Neuer zal moeten aangaan. "Nübel is een sterke keeper", erkende Neuer. "Maar ik ben niet bang mijn plaats kwijt te raken. Ik zal spelen. Daar geloof ik stellig in."

