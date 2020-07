Neuer onder vuur nadat hij meezingt met lied van extreemrechtse band: “Hij had geen idee wat de tekst betekende” Redactie

13 juli 2020

16u49

Bron: Belga 0 Bundesliga Niet wat je verwacht van je aanvoerder. De Duitse nationale doelman Manuel Neuer werd op vakantie in Kroatië gefilmd terwijl hij een lokaal extreem rechts lied meezong. Op de beelden is te zien hoe Neuer samen met enkele vrienden een feestje bouwt op een boot. Ook de keeperstrainer van Bayern München, Toni Tapalovic, is aanwezig.

Ze zingen samen “Lijepa li si”, een lied van de controversiële Kroatische zanger Marko Perkovic. Perkovic is bekend onder zijn bijnaam ‘Thompson’, refererend naar het machinepistool met dezelfde naam. De zanger is een bewonderaar van de Kroatische pronazibeweging Ustasa.

Perkovic is populair in de voetbalwereld. Enkele dagen na de verloren WK-finale van Kroatië in 2018 dook de zanger ook al op in de spelersbus, toen de Kroatische selectie een eretocht door hoofdstad Zagreb mocht maken. Zijn lied is ook populair bij de Kroatische fans. Zij verkozen het tot officieel spelerslied voor het EK van 2016. De Kroatische bond keurde die keuze goed, maar kreeg vervolgens wel de wind van voren van enkele antiracismebewegingen.

In het bewuste lied soms Perkovic de verschillende Kroatische regio’s op. Hij vermeldt terloops ook ‘Herceg-Bosna’, de kortstondige Kroatische republiek in Bosnië, die nooit erkend werd op het internationale toneel en werd ontbonden na de Daytonakkoorden in 1995.

Neuer zelf reageerde niet, maar zijn manager legde uit dat de doelman geen Kroatisch spreekt en dus geen idee had wat de tekst van het lied betekende. Zijn club Bayern München wilde nog geen commentaar geven op de feiten.

Neuer heeft na het behalen van een achtste opeenvolgende titel met Bayern momenteel twee weken vakantie. De 34-jarige doelman, die 95 caps telt voor Duitsland en in 2014 wereldkampioen werd met de Mannschaft, moet op 8 augustus opnieuw het veld op voor zijn eerste officiële duel, de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Chelsea. In Londen won de Rekordmeister al met 0-3.